Поставка начнётся только с 2027 года.

Многоцелевой вертолёт Airbus H145M в вооружённом варианте. Фото: Airbus

Министерство обороны Ирландии недавно подписало контракт на поставку новых лёгких вертолётов Airbus H145M. Машины будут использоваться для обучения пилотов и для поддержки Сил обороны. Об этом сообщает Defense Romania.

"Эти вертолеты не только значительно расширят возможности программу подготовки пилотов Сил обороны, но также усилят возможности разведки, наблюдения, рекогносцировки и легких боевых действий нашей военной авиации", — говорится в официальном заявлении МО Ирландии.

Контракт был заключен с фирмой Airbus Helicopters UK Ltd. [британское подразделение Airbus, прим.], его стоимость составила 91,7 миллиона евро без учёта НДС. Согласно планам, поставки вертолётов начнутся в первом квартале 2027 года. О количестве заказанных вертолётов Defense Romania не сообщает, но согласно пресс-релизу Airbus, заказано всего четыре вертолёта [прим.].

Начальник штаба обороны генерал-лейтенант Шон Клэнси заявил, что покупка вертолётов Airbus H145M является еще одним важным шагом в модернизации и преобразовании Сил обороны Ирландии. Эти легкие многоцелевые вертолеты, находящиеся на вооружении других союзных вооруженных сил, не только увеличат возможности ротации ирландского воздушного корпуса, но также послужат важнейшим инструментом для армии, ВМС и сил специальных операций.

Как заявили в Airbus, H145M – это своего рода "швейцарский армейский нож". При максимальной взлётной массе 3700 килограммов H145M сочетает в себе мощность, производительность и манёвренность. Кроме того, он очень устойчивый. Вертолёт может использоваться для вооружённой разведки, в варианте ISTAR (командование, управление, коммуникации, компьютеры, разведка, наблюдение и рекогносцировка), в качестве командной машины, он может осуществлять непосредственную огневую поддержку войск или бороться с танками, также он может быть использован в качестве тактического или эвакуационного воздушного транспорта.

Вертолёт достаточно компактный и может перебрасываться по воздуху самолётами военно-транспортной авиации, такими как Airbus A400M или C-17 Globemaster. После переброски по воздуху в необходимый район подготовка вертолёта к вылету занимает всего два часа.

В целом H145M эксплуатируется или заказан Венгрией (20 машин), Германией (15 машин), Сербией (9 машин), ВМС Таиланда (5 машин), Люксембургом (2 машины).