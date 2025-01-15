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crazycat21
Самолёт-разведчик ВМС Франции осуществлял слежку за российским судном в Средиземном море
Исследовательское судно ВМФ РФ не даёт покоя блоку НАТО.

Патрульный самолёт Atlantique 2 ведёт наблюдение за судном "Янтарь" ВМФ России. Фото: НАТО

Блок НАТО 14 января опубликовал информацию о том, что патрульный самолёт Atlantique 2 ВМС Франции недавно отслеживал перемещения судна "Янтарь" ВМФ России, когда оно проходило через Средиземное море. Об этом сообщает Army Recognition.

"Янтарь", официально классифицированный как океанографическое исследовательское судно, числится в составе вспомогательного флота ВМФ России. Но несмотря на свою классификацию, судно известно своими передовыми техническими возможностями, которые выходят за рамки стандартных исследовательских целей. "Янтарь" несёт на своём борту глубоководные подводные аппараты и оснащён сложными подводными системами, что позволяет ему выполнять различные специализированные задачи, включая прокладку кабелей, картографирование морского дна и операции по подъему с экстремальных глубин.

Именно подобные технические характеристики судна и привлекли внимание Североатлантического альянса. Особенно когда подобное судно находится в непосредственной близости от критически важной подводной инфраструктуры – трубопроводов или кабелей связи.

Army Recognition отмечает, что через Средиземное море проходит важнейший коридор для мировой торговли и военных операций, соединяющий Европу, Африку и Азию. Ключевыми точками являются Гибралтарский пролив и Суэцкий канал, и они делают Средиземноморский регион "особенно уязвимым" для военно-морской активности. Фактически Средиземное море является своеобразным перекрестком конкурирующих интересов. В море часто присутствуют как корабли НАТО, так и корабли стран не входящих в блок. Поэтому альянс проводит постоянный мониторинг обстановки для снижения рисков.

По мнению Army Recognition, появление "Янтаря" в Средиземном море сигнализирует о потенциальных стратегических целях, которые могут выходить за рамки его заявленной миссии океанографических исследований.

ВМС Франции подняли свой самолёт Atlantique 2 (Dassault ATL2) для отслеживания перемещений судна ВМФ России во время его средиземноморского транзита. Atlantique 2 предназначен для дальнего морского патрулирования, борьбы с подводными лодками и сбора разведывательной информации. Он оснащён радарами и средствами радиоэлектронной борьбы. Самолёты данного типа играют важную роль в обнаружении, классификации и мониторинге военных судов.

#новости #военные новости #флот #корабли #вмф рф #вмс франции #янтарь #atlantique 2 #dassault atl2
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