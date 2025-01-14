Пусть полежат ещё. Российским военным будет проще в наступлении.

FPV-дрон литовского производства. Фото: SRŽ. SP. K. KAVOLĖLIS | KAM

Тысячи беспилотников, обещанных Украине, по-прежнему остаются на складах в Литве несмотря на то, что их поставка была запланирована на конец 2024 года. Об этом со ссылкой на литовские СМИ сообщает Defense Post.

Местные поставщики [производители, прим.] выразили разочарование задержкой, а компания RSI Europe заявила, что её дроны были готовы к передаче уже в ноябре 2024 года. Генеральный директор компании Томаш Милашаускас также сообщил, что RSI Europe не получила приглашения для обучения украинских военных управлению её дронами. Кроме того, он отметил, что часть беспилотников была доставлена [на склады, прим] в октябре, оставшиеся – в ноябре, но подтверждения, что они были переправлены на Украину, фирма не получила.

Defense Post сообщает, что бывший министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас объяснил задержку бюрократическими препятствиями. Он пояснил, что для передачи оружия и военной техники на Украину необходимо выполнить шесть шагов, включая официальные разрешения и логистические договоренности.

"Процесс включает склады, официальную передачу оборудования военным Агентством оборонных ресурсов, решение правительства об одобрении передачи, а затем физическую транспортировку товаров на Украину", – сказал Кащюнас.

Министерство обороны Литвы заверило общественность, что предпринимаются усилия по оптимизации процесса поставок вооружения за счёт сокращения количества избыточных процедур. В министерстве заявили, что в будущем процесс будет осуществляться по новым, пересмотренным процедурам.

Как сообщает Defense Post, Литва сыграла ключевую роль в укреплении потенциала Украины в области беспилотных систем. Страна передала тысячи дронов с февраля 2022 года. В сентябре 2024 года Вильнюс обязался передать Киеву 5000 FPV-дронов. При этом литовские производители подчеркнули необходимость срочной передачи этих беспилотников, поскольку в случае задержки обороноспособность Украины может быть подорвана.