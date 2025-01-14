Очередной результативный удар в исполнении ракетчиков российской армии.

Пуск ракеты ОТРК "Искандер". Фото: Минобороны РФ

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции продолжают наносить высокоточные и весьма результативные удары по противнику.

Как сообщает телеграм-канал "Изнанка", очередной такой удар был нанесён по району сосредоточения 78-го отдельного десантно-штурмового полка (одшп) ВСУ в районе населённого пункта Токари Сумской области. Удар был нанесён расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Как говорится в сообщении, в результате удара потери ВСУ составили: 17 единиц бронированной техники, 8 единиц автомобильной техники и до 180 человек личного состава. Заодно сгорел и полёвой склад. Достаточно серьёзные потери для противника. По технике и по личному составу ВСУ потеряли в среднем две роты. И это десантно-штурмовые войска, элита.

Судя по количеству уничтоженной бронированной техники и потерям противника в личном составе, в район сосредоточения украинских военных прилетел явно не один "Искандер". Вероятно, помимо ракеты с осколочно-фугасной боевой частью применялся боеприпас (либо даже боеприпасы) с кассетной боевой частью. Но это предположение. По представленным кадрам объективного контроля судить сложно.