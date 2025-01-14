Специально для этого производитель модернизировал систему управления огнём.

155-мм самоходная гаубица K9 Thunder. Фото: Hanwha Aerospace.

Египет должен стать первой страной из 10 операторов семейства самоходных гаубиц K9 Thunder, которая примет на вооружение данный тип артиллерии для береговой обороны. То есть обладающими противокорабельными возможностями. Соответствующую информацию приводит профильный ресурс Army Recognition.

Hanwha Aerospace, южнокорейский оборонный гигант, подтвердил, что поставил 51 систему управления огнем K11 и 216 самоходных гаубиц K9A1 в Египет по недавнему контракту. Системы управления огнём K11 были специально модифицированы для того, чтобы артиллерийские установки могли работать по надводным целям.

Адаптация самоходной гаубицы K9 для противокорабельной борьбы подчеркивает универсальность данной системы вооружения и открывает новую главу в стратегиях береговой обороны. Традиционно используемая для ведения огня с закрытых огневых позиций по наземным целям, артиллерийская система K9 уже продемонстрировала свой противокорабельный потенциал в Египте ещё до того, как контракт был исполнен.

Предполагается, что такое мобильное и экономически эффективное решение для противодействия морским угрозам в стратегических водах существенно усилит береговую оборону Египта. Эксперты предполагают, что инвестиции Египта в модернизированную артиллерию могут быть увеличены. Страна потенциально может приобрести варианты гаубицы K9A2 или K9A3 с увеличенной дальностью стрельбы и высокой степенью автоматизации.