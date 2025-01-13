Будет интересно понаблюдать, как Трамп будет отстаивать "законные" интересы.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Фото: PAP/EPA/IDA MARIE ODGAARD

Некоторое время назад избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что Штаты не прочь получить Гренландию, которая является суверенной территорией Дании. При этом Трамп дал понять, что не исключает применения военных или экономических инструментов для достижения цели. По версии политика, остров необходим Америке для обеспечения национальной безопасности.

В Европе заявление Трампа вызвало, мягко говоря, замешательство. Такое же замешательство возникло и в Копенгагене. И это при том, что Дания наряду с Штатами стояла у истоков создания блока НАТО.

Теперь же стало известно, что Копенгаген проявил некоторую покладистость. Об этом сообщает Reuters.

Ларс Лёкке Расмуссен, министр иностранных дел Дании, заявил, что Дания признаёт наличие интересов безопасности США в Арктике и готова обсуждать их с новой администрацией избранного президента Трампа. Соответствующее заявление было сделано в ходе пресс-конференции во время визита главы датского МИД в Израиль.

"Мы согласны с тем, что у американцев есть определенная обеспокоенность относительно ситуации с безопасностью в Арктике, которую мы разделяем, и поэтому в тесном сотрудничестве с Гренландией мы готовы продолжить переговоры с новым президентом США, чтобы обеспечить законные американские интересы", – заявил он.

В общем, в Копенгагене "сдулись". Какая национальная безопасность? У США и так имеется довольно неплохая военная база в Гренландии. Вашингтону достаточно просто расширить там своё присутствие и всё! Но Трамп говорит о всей Гренландии. На самом деле всё дело в богатейших залежах полезных ископаемых, которые дельцы из Вашингтона не прочь разрабатывать. Впрочем, ни Трамп, ни его окружение даже особо и не скрывают этого.