Всего заказано 54 таких артиллерийских установки.

Фото: KNDS

Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине новую колёсную самоходную гаубицу RCH 155, производства холдинга KNDS. Символическая передача установки состоялась в Касселе, где налажено производство этой системы.

"Украина может на нас рассчитывать, и это сигнал. И Германия готова взять на себя ответственность в Европе", – заявил Писториус во время передачи гаубицы.

По данным украинских источников, шесть таких установок на первое время останутся в Германии для обучения артиллеристов ВСУ.

Что известно о САУ RCH 155

Производитель, франко-германский оборонный холдинг KNDS, описывает "самую современную в мире колёсную гаубицу", которая является единственной в мире, способной вести огонь в движении.

Система достаточно новая, выпускается только с 2022 года. На вооружение никогда не принималась. Ещё в 2023 году Украина стала первой страной, которая изъявила желание "купить", а точнее получить в дар, партию RCH 155. Дело в том, что производство первых 18 самоходных гаубиц для Киева оплачивается за счёт федерального бюджета Германии. Затем стало известно, что заказ на RCH 155 со стороны Киева был увеличен до 54 единиц. Источники финансирования заказа неясны.

Дистанционно управляемый модуль со 155-миллиметровым орудием L52 смонтирован на колесном шасси БТР Boxer. Экипаж самоходной гаубицы состоит всего из двух человек – командира и механика-водителя. Командир выполняет ещё и обязанности наводчика оператора в силу высокой автоматизации самоходки. Все операции по заряжанию орудия производятся автоматически.

RCH 155 может применять всю номенклатуру 155-мм боеприпасов стандарта НАТО. Дальность стрельбы при использовании обычного осколочно-фугасного снаряда составляет 40 километров. Скорострельность – до 9 выстрелов в минуту. Довольно впечатляющие характеристики. Но только есть нюанс.

RCH 155 получила то же орудие что и гусеничная САУ Pzh 2000. Ресурс ствола составляет всего 4500 выстрелов, что очень мало для нынешнего конфликта. Военные ВСУ неоднократно жаловались на Pzh 2000 именно за это. Кроме того, пока непонятно, как поведёт себя дистанционно управляемый боевой модуль, напичканный электроникой, в реальных боевых условиях. Ведь испытывали его только на полигоне.

Немецкое качество нынче не то, это касается и вооружения.