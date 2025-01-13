Полиция Германии начала расследование предполагаемых случаев российского шпионажа после того, как над несколькими военными объектами в Баварии были обнаружены неизвестные беспилотники. Об этом сообщает Reuters.





В Управлении уголовных расследований Баварии заявили, что на фоне конфликта на Украине нельзя исключать слежки за военными объектами и промышленными предприятиями с помощью беспилотников.

В полиции сообщили, что последний инцидент произошел поздно вечером в воскресенье 12 января, когда беспилотник был замечен над военной базой недалеко от Манхинга. Эта база является огромным объектом, на котором немецкие войска испытывают новые пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. В заявлении полиции также указано, что беспилотники были замечены над базой около Манхинга трижды в декабре 2024 года. Еще один несанкционированный пролет произошел в том же месяце над военным объектом в Нойбурге-на-Дунае.

По данным Reuters, ещё в декабре федеральная полиция предупредила компании о том, что среди их сотрудников и подрядчиков могут находиться российские "диверсанты". Россия отвергла эти обвинения.

Следователи указали на серию несанкционированных пролетов беспилотников за последние месяцы над военными объектами, нефтяными терминалами и терминалами СПГ, морскими портами и логистическими компаниями в качестве примеров "предполагаемого саботажа" со стороны государственных структур РФ.

Глава Службы внешней разведки Германии Бруно Каль заявил в декабре 2024, что якобы имеющиеся "акты саботажа" со стороны России против западных объектов могут в конечном итоге побудить НАТО рассмотреть возможность применения пятой статьи Договора о взаимной обороне альянса.



