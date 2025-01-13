Министерство обороны Эстонии проинформировало, что первая приёмка реактивных систем залпового огня M142 HIMARS американского производства состоится в текущем году. Первоначально предполагалось, что это должно было произойти ещё в 2024 году. Об этом сообщает Defence24.
В декабре 2022 года Эстония решила приобрести шесть пусковых установок M142 HIMARS. Стоимость контракта составила более 200 миллионов евро. Помимо установок в него также вошли материально-техническое обеспечение, обучение и боеприпасы. При этом отмечено, что США согласились продать РСЗО на сумму 500 миллионов долларов. А это означает, что Таллинн отказался от значительной части пакета. Однако вскоре Эстония заявила, что потратит 1,2 миллиарда евро на закупку различных типов боеприпасов, в том числе для системы HIMARS. Поэтому Defence24 предполагает, что сэкономленные средства как раз и будут потрачены на покрытие разницы между предложением и окончательной стоимостью контракта.
Как пишет издание, изначально была информация, что для установок были закуплены только обычные реактивные снаряды GLMRS, но позже были закуплены и оперативно-тактические ракеты ATACMS. Все страны Прибалтики решили приобрести системы HIMARS: Латвия купила 6 установок, а Литва – 8 единиц. За счет использования идентичного вооружения процесс обучения и материально-технического обеспечения будет улучшен по сравнению с ситуацией, когда даже одна страна приняла конкурентное решение.