На "восточном фланге" НАТО скоро на постоянной основе появится достаточно серьёзное оружие.

Cистема M142 HIMARS. Фото из открытых источников

Министерство обороны Эстонии проинформировало, что первая приёмка реактивных систем залпового огня M142 HIMARS американского производства состоится в текущем году. Первоначально предполагалось, что это должно было произойти ещё в 2024 году. Об этом сообщает Defence24.

В декабре 2022 года Эстония решила приобрести шесть пусковых установок M142 HIMARS. Стоимость контракта составила более 200 миллионов евро. Помимо установок в него также вошли материально-техническое обеспечение, обучение и боеприпасы. При этом отмечено, что США согласились продать РСЗО на сумму 500 миллионов долларов. А это означает, что Таллинн отказался от значительной части пакета. Однако вскоре Эстония заявила, что потратит 1,2 миллиарда евро на закупку различных типов боеприпасов, в том числе для системы HIMARS. Поэтому Defence24 предполагает, что сэкономленные средства как раз и будут потрачены на покрытие разницы между предложением и окончательной стоимостью контракта.

Как пишет издание, изначально была информация, что для установок были закуплены только обычные реактивные снаряды GLMRS, но позже были закуплены и оперативно-тактические ракеты ATACMS. Все страны Прибалтики решили приобрести системы HIMARS: Латвия купила 6 установок, а Литва – 8 единиц. За счет использования идентичного вооружения процесс обучения и материально-технического обеспечения будет улучшен по сравнению с ситуацией, когда даже одна страна приняла конкурентное решение.