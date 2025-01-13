Технология была разработана в 2024 году.

Рой дронов, иллюстративное изображение. Источник: Getty Images

Швеция, которая относительно недавно стала членом НАТО, испытает новую технологию роя беспилотников, разработанную группой оборонного оборудования концерна SAAB и вооруженных сил страны. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Пол Йонсон. Об этом сообщает Reuters.

В ходе пресс-конференции министр сообщил, что армия испытает технологию, разработанную в течение прошлого года, во время предстоящих учений Arctic Strike.

"Нам придется пойти на определенный риск, чтобы создать более сильный оборонный потенциал быстрее, чем мы это делаем обычно", – сказал он.

Йонсон заявил, что новая технология позволяет формировать рои дронов различных размеров, а затем автономно решать задачи. С помощью этих роев дронов можно проводить как разведку, так и позиционирование и идентификацию.

Учитывая заявление шведского министра, нельзя исключать, что после учений Arctic Strike, в ходе которых будут проведены первичные испытания новой технологии, она может оказаться в распоряжении Киева. Для того чтобы выявить недостатки в ходе реального боевого применения и затем провести доработки. Ведь ни для кого не секрет, что Украина является своеобразным полигоном для западных оборонных компаний.