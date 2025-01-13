А по мнению главы МИД Швеции, основной задачей внешней политики её страны является противодействие России.

Фото: © Егор Алеев/ ТАСС

Страны Скандинавии и Прибалтики решили «нанести урон» российской экономике. Они даже написали письмо в Европейскую комиссию по данному вопросу. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Как заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард, государства "настоятельно" потребовали, чтобы ЕК предложила снизить верхний предел ценового потолка на российскую нефть.

"Первое и самое главное: снизить потолок цен на нефть, то есть цену, по которой России разрешено продавать нефть. Чем ниже цена на российскую нефть, тем быстрее наступит мир", – заявила Мария Мальмер Стенергард.

По мнению главного шведского дипломата, основной задачей внешней политики и политики безопасности официального Стокгольма является противодействие России, в том числе и путём поддержки Украины.

Довольно оригинальный подход. При этом Россия уже достаточно давно заявляла, что санкции – оружие обоюдоострое. Ну, услышит Еврокомиссия так называемый "восточный фланг" НАТО, снизит ещё ценовой потолок на российскую нефть [хотя цену устанавливает продавец], что будет дальше? А дальше будет рост мировых цен на нефть. И той же Европе придётся приобретать сырье по завышенной цене. Рост цен уже прослеживается после того, как США ввели очередной пакет санкций в отношении энергетического сектора России. Кому от этого хуже? Ответ на поверхности.