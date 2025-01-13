Издание в открытую признало то, что в России известно давно.

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Британский журнал The Economist признал очевидное. А именно то, что Украина стала мировым центром телефонного мошенничества. Такая деятельность развёрнута в промышленных масштабах.

Как пишет издание, Россия обвиняет Украину в необычной кампании, ссылаясь как на мотив, так и на средства. Украина является мировым лидером телефонного мошенничества с сотнями мутных колл-центров, работающих в крупных городах, таких как Киев и Днепр (Днепропетровск).

При этом в большинстве случаев жертвами украинских телефонных мошенников становятся российские пенсионеры. Издание признаёт, что многие колл-центры работают под контролем спецслужб Киева.

Источник в украинских правоохранительных органах говорит, что такие колл-центры могли сыграть свою роль в последней волне атак [на граждан России, прим]. По его словам, в таких колл-центрах есть опытные психологи, которые могут манипулировать уязвимым. В основном их мотивируют деньги, но иногда они могут служить и государству. Однако некоторые источники в разведывательных службах заявляют о более прямом участии в операциях.