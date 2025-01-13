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crazycat21
Зеленский заявил о готовности отправить 150 пожарных в Калифорнию
При этом Украине помогать он не намерен.

В своём традиционном вечернем видеообращении, размещённом в Telegram, президент Украины Зеленский прокомментировал ситуацию с пожарами на другом континенте, а именно в США, в Лос-Анджелесе. Он заявил, что Украина может помочь американцам в борьбе с бедствием, направив для тушения пожаров 150 человек.

"Поручил сегодня министру внутренних дел Украины и нашим дипломатам подготовить возможность участия наших спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии. Там очень тяжёлая ситуация, и украинцы могут помочь американцам защитить жизни. Сейчас это обсуждается по разным каналам. Мы предложили нашу помощь американской стороне, 150 наших пожарных уже подготовлены", – заявил Зеленский.

Оказывается, Зеленский, который не может помочь Украине, может оказать поддержку США. Это при том, что спасатели и пожарные нужны самой Украине. 

Как будто у американцев нет пожарных в других штатах. В общем, Зеленский в очередной раз расшаркивается перед Вашингтоном. С высокой степенью вероятности никто никуда не полетит. А даже если эти 150 человек всё же будут отправлены в Калифорнию, то вряд ли кто-то из них вернётся на Украину, учитывая ситуацию с мобилизацией.

#новости #украина #сша #зеленский #мир #калифорния #пожары #лос-анджелес
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