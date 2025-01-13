Варшава в очередной раз попыталась продемонстрировать свою значимость.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: ©Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

12 января в Москву прибыла делегация Словакии вице-спикером Национального совета (однопалатного парламента) Андреем Данко. Поездка рабочая, целью которой стали переговоры о поставках газа на фоне отказа Киева от дальнейшего транзита и о конфликте на Украине.

Только добиралась словацкая делегация с "приключениями". Дело в том, что Польша закрыла своё воздушное пространство для самолёта с делегацией из Словакии. Поэтому борт был вынужден облетать Польшу, используя воздушное пространство Чехии и Германии, после чего приземлился в столичном аэропорту Внуково.

"Я не понимаю позиции Польши, но я принимаю это как реальность", – прокомментировал ситуацию Андрей Данко.

Практически сразу последовал ответ из Польши. Министр обороны страны (и по совместительству вице-премьер) Владислав Косиняк-Камыш после запрета на пролёт словацкого спецборта порекомендовал "не летать в Москву". Об этом сообщает ТАСС.

"Если вести речь о направлении полетов, то я бы рекомендовал, однако, полёт в Варшаву, а не в Москву", – так ответил политик на соответствующий вопрос журналиста.

В то же время министр отметил, что между Польшей и Словакией хорошие отношения, обе страны готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве национальных оборонно-промышленных комплексов.

Похоже, что Варшаву сильно не устраивает позиция властей Словакии относительно конфликта на Украине, а также "пророссийская", как принято говорить на Западе, ориентация нынешнего словацкого премьера Роберта Фицо. Вот по этой причине в Варшаве и решили "вставить палки в колёса". Вроде бы мелочь, но осадок есть.