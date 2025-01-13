На Западе высоко оценили российское оружие.

Фото: Минобороны РФ

На Западе всегда пристально следили за российским оружием. Этот интерес ещё больше усилился с ходом Специальной военной операции. Ведь за это время появилось много новинок. Того, чего раньше не было, по крайней мере, в товарных количествах. Особый интерес у иностранных специалистов вызывает ударный дрон "Ланцет". Вообще-то, первое его применение состоялось ещё несколько лет назад в Сирии, но с ходом СВО "Ланцет" неоднократно модернизировался. Публикация, посвящённая отечественному дрону вышла на страницах профильного ресурса Army Recognition.

Как пишут зарубежные аналитики со ссылкой на российские СМИ, Вооруженные силы России резко увеличили использование барражирующих боеприпасов. С начала конфликта на Украине было применено 2800 дронов-камикадзе "Ланцет". Большая часть ударов наносилась на ключевые артиллерийские системы, в частности гаубицы (760 ударов) и самоходные артиллерийские установки (517 ударов) – критически важные компоненты оборонной стратегии Украины.

Отмечено, что эффективность ударов дронами "Ланцет" постоянно растёт, в 77,7% случаев барражирующие боеприпасы достигли цели. Согласно представленным данным, из 2802 выпущенных дронов 2182 достигли целей. Полностью уничтожены 738 целей, ещё 1444 получили повреждения.. Однако есть ещё 417 ударов, в ходе которых дроны не было подтверждения поражения целей. Зарубежные аналитики считают, что это вполне нормально в операциях с барражирующими боеприпасами, особенно в сложных боевых условиях.

Эксперты Army Recognition отметили всплеск применения "Ланцетов" в мае 2024 года. Тогда при помощи этих боеприпасов было нанесено 303 удара.

Что отличает "Ланцет" от других дронов, так это его способность работать без постоянного участия оператора после запуска. Эта функциональность позволяет барражирующему боеприпасу следить за целями (даже движущимися) в сложных условиях.