Неплохо так отдохнули. Хорошо, что повар оказался заблокирован вместе с гостями.

Источник: телеграм-канал "Bild на русском"

Из-за сильнейшего снегопада в Англии 29 посетителей, включая семейную пару из Германии, оказались заблокированы в пабе Tan Hill Inn. Сам паб расположен на высоте 528 метров над уровнем море в долине Суэйлдейл. Об этом сообщает телеграм-канал "Bild на русском".

Как говориться в сообщении, немцы Ева и Маттиас Кёлеры из Баварии (та самая супружеская пара) сначала не восприняли всерьез предупреждение о снегопаде. Ева Кёлер в интервью Spiegel рассказала, что они с мужем сначала думали, что выпадет 5 сантиметров снега, с которыми можно справиться. Кёллер добавила, что они привыкли к снегу в Баварии.

Однако обстановка быстро ухудшилась и вскоре дороги стали непроходимыми.

Ева Кёлер рассказала, что некоторые из посетителей паба пытались уехать на автомобилях с полным приводом, но большинство застряли. Одна группа просто бросила свой дом на колёсах и уехала на попутке.

Тем, кто не смог проехать, пришлось практически на неделю остаться в пабе. В изоляции туристы устраивали снежные бои, караоке и дискотеки, а также смотрели фильмы.

"Это было похоже на полярную экспедицию. К счастью, повар паба также оказался заблокирован, поэтому еды хватало, мы были ей обеспечены", – отметила Kёллер.

Как пишет Bild, спасение пришло только утром 9 января, когда к пабу пробился снегоуборочный трактор. Сейчас немецкая пара уже дома в Баварии.