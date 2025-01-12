Снова требует средства противовоздушной обороны.

Фото: © Ukrainian Presidential Press Office via AP

Зеленский, у которого уже давно истекли полномочия президента, призвал союзников выполнить все обещания по поставкам Украине оружия, в том числе по поставкам средств ПВО, необходимых для отражения российских авиаударов. Об этом сообщает Reuters.

Зеленский сообщил, что только за последнюю неделю ВС РФ нанесли несколько сотен авиационных ударов. В ходе их нанесения было использовано около 700 авиабомб и более 600 ударных беспилотников.

Как пишет Reuters, украинские средства ПВО за последнюю ночь "сбили" 60 из 94 беспилотников, запущенных Россией. Остальные 34 были "потеряны". В данном случае подразумевается воздействие средств РЭБ для отклонения дронов от курса. Именно так заявили в Воздушных силах Украины. Понятно, что эти цифры рассчитаны на украинцев и западных обывателей. Остальные все охотно "поверили". Только тогда что гремело по всей Украине ночью? [прим.]

"Каждую неделю конфликт продолжается только потому, что российская армия сохраняет способность атаковать Украину и использовать свое превосходство в небе", — написал Зеленский в Telegram.

Он также призвал союзников выполнять договорённости.

"Решения, принятые на саммите НАТО в Вашингтоне, а также принятые на встречах в Рамштайне относительно противовоздушной обороны Украины, до сих пор не выполнены в полном объеме", – заявил Зеленский.

Reuters сообщает, что на прошедшей неделе глава Украины обсудил с партнёрами и США возможность предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет.

В общем, сколько бы не давали, всё равно "мало". Просто на Западе прекрасно осознают, что передовые средства ПВО, переданные Киеву, в скором времени превратятся в металлолом под ударами ВС РФ. А что касается лицензии на производство систем и ракет к ним, то это, видимо, чьи-то персональные хотелки.