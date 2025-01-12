В Варшаве сообразили, что может прилететь ответ.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: © AP Photo / Czarek Sokolowski

В последнее время появляется информация о том, что Запад не отказался от идеи ввода своих воинских контингентов на территорию Украины. Первым высказывался на эту тему президент Франции Эммануэль Макрон. Правда, после сигналов из Кремля быстро отыграл назад. Затем стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намеревается посетить Киев для обсуждения возможности ввода "миротворцев" после прекращения огня. Перед этим произошла встреча Макрона и Стармера. Значит, что-то задумали...

Министр обороны Польши и по совместительству вице-премьер польского правительства Владислав Косиняк-Камыш заявил о том, что страны, которые граничат с Россией, не должны появляться на территории со своими войсками.

"Когда появится мирный план, мы обсудим его, но пограничные государства не должны никоим образом появляться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что в рамках НАТО должно быть большее распределение бремени и диверсификация", – подчеркнул глава польского Минобороны.

Похоже, что в Варшаве сообразили, что старшие западные "товарищи" постараются кинуть в бой именно поляков. Поэтому и поспешили заявить о том, что они не при делах. Потому что запросто может прилететь ответ. И не только по контингенту на Украине.

Впрочем, присутствие польских наёмников, инструкторов и "отпускников" на территории Украины уже давно стало для всех секретом Полишинеля. Но присутствуют они там негласно, а здесь речь об официальном воинском контингенте.