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crazycat21
Глава МИД Венгрии: санкции США ведут к росту цен на топливо
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии понимает, что санкции отразятся на экономике всей Центральной Европы.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: © Александр Щербак/ ТАСС

Недавно США ввели в отношении России очередной пакет санкций, который затронул топливно-энергетический сектор. 

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что последний пакет санкций США против России создает серьезные проблемы для Центральной Европы в области энергетики и ведет к росту цен на топливо. Об этом сообщает ТАСС.

"Этот новый пакет санкций представляет серьезный вызов для Центральной Европы, поскольку в санкционный список здесь, в Центральной Европе, включена компания, играющая ключевую роль в поставках нефти в Сербию", – сказал глава МИД.

Министр также отметил, что в результате введения санкций объём поставок нефти и газа может сократиться, что приведёт к серьёзному повышению цен на топливо в странах Центральной Европы. Поэтому в ближайшее время региональные партнёры проведут консультации, чтобы минимизировать влияние санкций на повышение цен на топливо для защиты населения Венгрии и экономики Центральной Европы.

Хорошо, что в Европе есть политики, которые реально оценивают происходящие. Санкции, которые на последок принял Байден, были введены не столько против России, сколько в отношении Европы. Штатам необходим рынок сбыта собственного сжиженного газа, желательно по высокой цене. Вот они и организовали европейцам выбор без выбора. Что касается России, то наша страна всё равно будет продавать топливо. Покупатели в Азии есть, спрос тоже имеется.

#новости #сша #санкции #европа #венгрия #газ #нефть #мир #сийярто
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