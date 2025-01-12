Внедорожники марки Land Rover эксплуатируются британскими военными уже 76 лет.

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Министерство обороны Великобритании направило промышленности запрос на лёгкий внедорожный автомобиль, предназначенный для замены стоящего на вооружении Land Rover. Об этом сообщает The War Zone.

Несмотря на то, что парк Land Rover британской армии намного меньше, чем в годы холодной войны, он по-прежнему остаётся одним из самых известных военных автомобилей в мире, его дизайн, вдохновленный Willys Jeep времен Второй мировой войны, является пионером сегмента внедорожников 4×4.

Как говорится в публикации издания, помимо последних Land Rover британской армии замене подлежат и автомобили Pinzgauer. Последний разработан в Австрии и представляет собой лёгкий высокомобильный транспортёр с колёсной формулой 6×6. Оба типа должны быть сняты с вооружения в 2030 году.

Запрос информации (RFI) по лёгкому мобильному автомобилю (LMV), направляемый на раннем этапе программы, служит для оценки интереса промышленности. Пока неизвестно, сколько лёгких автомобилей необходимо британским военным, но в 2022 году министерство обороны Великобритании сообщало, что на вооружении армии имеется 7837 автомобилей Land Rover и Pinzgauer.

На основании RFI Министерство обороны ищет подробности производства, поставок, поддержки в эксплуатации и обучения для будущего LMV. Закупка лёгких внедорожников будет производиться в рамках более широкой Программы наземной мобильности (LMP). Программа направлена на сокращение количества типов защищённых патрульных и легких служебных машин, находящихся в эксплуатации, с более чем дюжины, используемых в настоящее время типов, всего до трёх.

Эти три новых типа транспортных средств будут закупаться в рамках отдельных направлений программы LMP: среднее защищенное транспортное средство массой менее 20 тонн, легкое защищенное транспортное средство (LPM) массой менее 10 тонн и вышеупомянутое легкое транспортное средство массой менее трех с половиной тонн. Типы автомобилей для британской армии должны быть выбраны к октябрю 2026 года. Первым должен быть разработан именно лёгкий внедорожник.

The War Zone отмечает, что Land Rover был практически незаменимым для армии Великобритании на протяжении 75 лет. Первые Land Rover серии 1 британские военные получили ещё в 1949 году. За многие годы службы автомобиль постоянно совершенствовался с учётом опыта эксплуатации в многочисленных конфликтах.