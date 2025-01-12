Американская техника предназначена для замены БМП-II Sarath.

Фото: Министерство обороны США

США одобрили предложения, позволяющие Индии стать первым иностранным производителем бронированной боевой машины Stryker. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что эта инициатива является частью более широкого оборонного сотрудничества, включая сферы передовых боеприпасов и морских технологий, и соответствует инициативе Critical and Emerging Technologies (iCET). Эта инициатива направлена на укрепление совместных разработок, диверсификацию цепочек поставок и повышение региональных оборонных возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает ресурс Army Recognition.

Индия и США на протяжении нескольких месяцев ведут переговоры о совместном производстве боевых бронированных машин Stryker. Министерство обороны Индии рассматривает возможность приобретения 530 единиц такой техники для оснащения 10 мотопехотных батальонов. Штатами было предложено поэтапная реализация совместной программы: первоначальные закупки готовой техники через Foreign Military Sales, за которыми последует совместное производство в Индии и в конечном итоге совместная разработка вариантов на базе Stryker, включая комплекс ПВО ближнего действия.

В настоящее время запланированы испытания боевой машины Stryker, которые будут проходить как высокогорных районах Ладакх и Сикким, так и в пустынных условиях. Упор будет сделан на мобильность, защиту и летальность. Импортируемые единицы техники будут проходить местную адаптацию в соответствии с разнообразным рельефом местности Индии. Испытания имеют решающее значение для оценки того, может ли платформа удовлетворить оперативные потребности Индии, особенно в горных районах.

Индия намерена заменить свой стареющий парк БМП-2 [местное обозначение – Sarath, прим.] и удовлетворить потребности подразделений разведки и механизированной пехоты. Амфибийные возможности, являющиеся ключевым требованием для БМП-2, отсутствуют в базовой модели Stryker. Оцениваются усовершенствованные двигатели для операций в условиях высокогорья.

Как отмечает Army Recognition, отсутствие у Stryker амфибийных возможностей контрастирует с требованиями индийской армии. Сторонники приобретения ссылаются на послужной список бронемашины в Ираке, Афганистане, Сирии и на Украине, подчеркивая скорость и выживаемость в асимметричной войне. Но, опять же, для действий в горных условиях потребуется модификация базовой машины. Критики утверждают, что иностранная техника может повлиять на собственные исследования и разработки. Кроме того, Индия распространила требование на 105 колесных бронетранспортеров для разведывательных и вспомогательных подразделений, что свидетельствует о более широкой модернизации базовой машины.

Сотрудничество с США направлено на укрепление оборонной позиции Индии путем внедрения современных универсальных бронированных машин, подходящих для быстрого развертывания на различных ландшафтах. Инициатива соответствует стратегии Индии по снижению зависимости от вооружения российского производства и развитию её собственной оборонной промышленности. Предполагается, что боевые машины Stryker будут развернуты в первую очередь вдоль границы Индии с Китаем, с дополнительным размещением вдоль границы с Пакистаном.