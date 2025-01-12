На это уйдёт ещё 10 лет, но министр дал понять, что странам НАТО всё равно придётся тратиться.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: PAP/Paweł Topolski

Избранный президент США Дональд Трамп, который в скором времени в очередной раз займёт свое кресло в Белом доме, некоторое время назад уже заявил, что будет добиваться от стран НАТО увеличения оборонных расходов до 5% от ВВП. Впрочем, такая политика Трампа не нова. Ещё в свою прошлую каденцию он прямо говорил европейцам, что за "защиту" необходимо платить. В настоящее время общепринятая планка оборонных расходов для стран Североатлантического альянса составляет 2% от ВВП. Правда, не все до неё дотягивают, а некоторые, наоборот, перевыполняют. В последнем случае речь о странах так называемого восточного фланга НАТО.

Слова Трампа о необходимости увеличения военных расходов уже вызвали недовольство в Европе. В частности, пока ещё действующий канцлер Германии Олаф Шольц уже выступил против требования Трампа. Он заявил, что для выполнения этого требования Германии придётся либо экономить 150 миллиардов евро, либо их где-то занимать.

Ситуацию с амбициями старого-нового президента США прокомментировал министр обороны Польши и по совместительству вице-премьер польского правительства Владислав Косиняк-Камыш. В своём интервью газете Financial Times он заявил, что для выполнения требования Трампа странам НАТО потребуется ещё десять лет.

"[На выполнение требований Трампа] уйдет еще одно десятилетие, но я думаю, что его не следует критиковать за действительно амбициозную цель, поскольку в противном случае некоторые страны продолжат спорить о том, действительно ли необходимо нести дополнительные расходы [на военные нужды]", – сказал министр обороны Польши.

Ещё Косиняк-Камыш отметил, что самой Польше необходимо искать дополнительные средства на оборонные расходы. С его слов, если страна смогла влезть в долги для того, чтобы восстановиться после пандемии, то Варшава должна найти деньги, чтобы обезопасить себя от войны.

Для справки, Польша и так уже тратит на оборону 4,12% от своего ВВП. Это самый высокий показатель среди стран НАТО.