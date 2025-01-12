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crazycat21
Министр обороны Польши заявил, что страны НАТО не смогут быстро увеличить военные расходы
На это уйдёт ещё 10 лет, но министр дал понять, что странам НАТО всё равно придётся тратиться.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: PAP/Paweł Topolski

Избранный президент США Дональд Трамп, который в скором времени в очередной раз займёт свое кресло в Белом доме, некоторое время назад уже заявил, что будет добиваться от стран НАТО увеличения оборонных расходов до 5% от ВВП. Впрочем, такая политика Трампа не нова. Ещё в свою прошлую каденцию он прямо говорил европейцам, что за "защиту" необходимо платить. В настоящее время общепринятая планка оборонных расходов для стран Североатлантического альянса составляет 2% от ВВП. Правда, не все до неё дотягивают, а некоторые, наоборот, перевыполняют. В последнем случае речь о странах так называемого восточного фланга НАТО.

Слова Трампа о необходимости увеличения военных расходов уже вызвали недовольство в Европе. В частности, пока ещё действующий канцлер Германии Олаф Шольц уже выступил против требования Трампа. Он заявил, что для выполнения этого требования Германии придётся либо экономить 150 миллиардов евро, либо их где-то занимать.

Ситуацию с амбициями старого-нового президента США прокомментировал министр обороны Польши и по совместительству вице-премьер польского правительства Владислав Косиняк-Камыш. В своём интервью газете Financial Times он заявил, что для выполнения требования Трампа странам НАТО потребуется ещё десять лет. 

"[На выполнение требований Трампа] уйдет еще одно десятилетие, но я думаю, что его не следует критиковать за действительно амбициозную цель, поскольку в противном случае некоторые страны продолжат спорить о том, действительно ли необходимо нести дополнительные расходы [на военные нужды]", – сказал министр обороны Польши.

Ещё Косиняк-Камыш отметил, что самой Польше необходимо искать дополнительные средства на оборонные расходы. С его слов, если страна смогла влезть в долги для того, чтобы восстановиться после пандемии, то Варшава должна найти деньги, чтобы обезопасить себя от войны.

Для справки, Польша и так уже тратит на оборону 4,12% от своего ВВП. Это самый высокий показатель среди стран НАТО. 

#новости #сша #нато #германия #польша #трамп #оборона #мир #военные расходы #военные расходы польши
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