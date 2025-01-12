База находится в скалах, на ней хранятся как минимум три типа ракет.

Скриншот видео, показывающего недавно открытый подземный ракетный комплекс, в котором размещены передовые ракетные системы.Источник: телевидение Ирана

10 января 2025 года Иран представил сверхсекретный подземный ракетный объект.

Как сообщает Army Recognition, на видео, показанным иранским телевидением, показана церемония открытия этой подземной базы [точнее внутрискальной, прим.]. На церемонии открытия присутствовали командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами и глава Аэрокосмических сил КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде. Хотя общественности было показано всего 10% объекта, видео подчеркивает его стратегическое значение, демонстрируя растущие ракетные возможности Ирана и его приверженность укреплению своей обороны.

На видео видно, что на подземной базе находятся некоторые из самых современных жидкотопливных баллистических ракет Ирана, включая баллистические ракетные системы Emad, Qadr и Qiam. Каждая из этих систем играет огромную роль как в оборонительном, так и в наступательном потенциале страны.

Ракета Emad – это жидкотопливная ракета большой дальности, разработанная Иранской организацией аэрокосмической промышленности (AIO). Ракета оснащена усовершенствованной системой наведения, что позволяет ей поражать цели с высокой точностью. Круговое отклонение не превышает нескольких сотен метров. Дальность пуска ракеты составляет 1700 километров, поэтому она может поражать стратегические объекты по всему Ближневосточному региону, включая базы США, расположенные на территории стран-союзников. Данная ракета может быть оснащена как обычной боеголовкой, так и потенциально ядерной. Но Иран продолжает настаивать, что его ракетная программа ориентирована исключительно на оборону.

Qadr – это баллистическая ракета средней дальности с дальностью полёта до 1800-2000 километров. Она способна поражать региональные цели, включая военные базы и ключевую инфраструктуру по всему Ближнему Востоку. Ракета является развитием более ранней Shahab-3. Qadr имеет повышенную точность, увеличенную дальность полёта и несёт большую полезную нагрузку. Ракета может нести как обычную фугасную боеголовку, так и ядерную (теоретически). Передовые системы наведения и управления Qadr делают ее высоконадежным и мощным оружием для точных ударов на большой дальности.

Qiam – это баллистическая ракета малой и средней дальности. В отличие от первых двух типов ракет она является твердотопливной. Ракета оснащена усовершенствованной навигационной системой. Дальность полёта достигает 800-1000 километров. Qiam предназначена для точных и быстрых ударов по региональным целям. В отличие от Emad и Qadr компактные размеры и твердотопливный двигатель обеспечивают ракете быструю подготовку к пуску и оперативную гибкость. Она способна нести как обычные, так и потенциально ядерные боеголовки, а ее высокая точность (КВО менее 500 метров) делают Qiam идеальным инструментом для нанесения ударов по особо важным объектам, таким как позиции ПВО и командные пункты. Мобильность ракеты Qiam и возможность быстрого запуска делают ее особенно эффективной в сценариях асимметричной войны, где скорость и непредсказуемость имеют решающее значение.

Army Recognition отмечает, что подземный объект повышает защищённость иранских ракет, затрудняя их обнаружение и нейтрализацию. Открытие комплекса будет иметь значительные последствия для динамики безопасности на Ближнем Востоке, влияя на оборонную политику и формируя стратегии как региональных, так и мировых держав.