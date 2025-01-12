Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Army Recognition: Иран показал подземную базу с баллистическими ракетами
База находится в скалах, на ней хранятся как минимум три типа ракет.

Скриншот видео, показывающего недавно открытый подземный ракетный комплекс, в котором размещены передовые ракетные системы.Источник: телевидение Ирана

10 января 2025 года Иран представил сверхсекретный подземный ракетный объект.

Как сообщает Army Recognition, на видео, показанным иранским телевидением, показана церемония открытия этой подземной базы [точнее внутрискальной, прим.]. На церемонии открытия присутствовали командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами и глава Аэрокосмических сил КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде. Хотя общественности было показано всего 10% объекта, видео подчеркивает его стратегическое значение, демонстрируя растущие ракетные возможности Ирана и его приверженность укреплению своей обороны.

На видео видно, что на подземной базе находятся некоторые из самых современных жидкотопливных баллистических ракет Ирана, включая баллистические ракетные системы Emad, Qadr и Qiam. Каждая из этих систем играет огромную роль как в оборонительном, так и в наступательном потенциале страны.

Ракета Emad – это жидкотопливная ракета большой дальности, разработанная Иранской организацией аэрокосмической промышленности (AIO). Ракета оснащена усовершенствованной системой наведения, что позволяет ей поражать цели с высокой точностью. Круговое отклонение не превышает нескольких сотен метров. Дальность пуска ракеты составляет 1700 километров, поэтому она может поражать стратегические объекты по всему Ближневосточному региону, включая базы США, расположенные на территории стран-союзников. Данная ракета может быть оснащена как обычной боеголовкой, так и потенциально ядерной. Но Иран продолжает настаивать, что его ракетная программа ориентирована исключительно на оборону. 

Qadr – это баллистическая ракета средней дальности с дальностью полёта до 1800-2000 километров. Она способна поражать региональные цели, включая военные базы и ключевую инфраструктуру по всему Ближнему Востоку. Ракета является развитием более ранней Shahab-3. Qadr имеет повышенную точность, увеличенную дальность полёта и несёт большую полезную нагрузку. Ракета может нести как обычную фугасную боеголовку, так и ядерную (теоретически). Передовые системы наведения и управления Qadr делают ее высоконадежным и мощным оружием для точных ударов на большой дальности.

Qiam – это баллистическая ракета малой и средней дальности. В отличие от первых двух типов ракет она является твердотопливной. Ракета оснащена усовершенствованной навигационной системой. Дальность полёта достигает 800-1000 километров. Qiam предназначена для точных и быстрых ударов по региональным целям. В отличие от Emad и Qadr компактные размеры и твердотопливный двигатель обеспечивают ракете быструю подготовку к пуску и оперативную гибкость. Она способна нести как обычные, так и потенциально ядерные боеголовки, а ее высокая точность (КВО менее 500 метров) делают Qiam идеальным инструментом для нанесения ударов по особо важным объектам, таким как позиции ПВО и командные пункты. Мобильность ракеты Qiam и возможность быстрого запуска делают ее особенно эффективной в сценариях асимметричной войны, где скорость и непредсказуемость имеют решающее значение.

Army Recognition отмечает, что подземный объект повышает защищённость иранских ракет, затрудняя их обнаружение и нейтрализацию. Открытие комплекса будет иметь значительные последствия для динамики безопасности на Ближнем Востоке, влияя на оборонную политику и формируя стратегии как региональных, так и мировых держав.

#новости #армия #оружие #военные новости #ракеты #иран #ближний восток #баллистические ракеты
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России возрождают добычу стратегически важного металла — бериллия
7
С выходом GTA 6 игроки получат доступ к 40% зданий и усовершенствованному физическому движку
20
«Вы и есть продукт»: Microsoft не заботит пиратство Windows 11 — и вот почему
28
Суд в Швейцарии установил Nord Stream 2 AG срок в 60 дней для выплаты долгов кредиторам
5
Обнародован список моделей iPhone's, которые можно будет обновить до iOS 19
2
OnePlus 13 обходит iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra по качеству съемки
3
Сирия на пути к федерации или к хаосу
1
NVIDIA обрушилась с критикой на готовящиеся санкции США
5
Украинские военные засняли эвакуацию танка Abrams после боя в Курской области, это показали на видео
+
Mazda CX-60 станет внедорожником для ралли
+
Сериал-приквел «Оно» под названием «Добро пожаловать в Дерри» рассчитан на три сезона
+
Власти США ограничат доступ Китая к 16-нм чипам и оборудованию для их производства
+
Realme Neo 7 SE с чипом Dimensity 8400 Max составит конкуренцию Poco X7 Pro
1
Капитан 1 ранга рассказал о необходимости развития технологий ВМС в ответ на проект COOKSON
+
Galaxy S25 Slim в Geekbench показал самые низкие результаты среди всех моделей S25
+
Учёные выяснили, что кофе улучшает работу сердца, но только если пить бодрящий напиток правильно
+
Samsung Galaxy A56 появился на сайте сертификации TENAA
+
Флагманы Samsung Galaxy S24 начали получать обление безопасности за январь 2025 года
1
АвтоВАЗ показал фото Lada Iskra перед началом серийного производства
3
Боец ВС РФ модернизировал систему РЭБ для военной техники, увеличив радиус действия до 300 метров
+

Популярные статьи

"Носферату": краткий обзор фильма
3
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
125
Илон Маск: Нейросети освоили всю человеческую информацию и стали учиться по данным от самих себя
5
ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей
37
Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
11
Обзор электронной книги Оникс Букс Дарвин 11: нейросеть, 8 ядер и быстрый доступ к Google Play
2
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
32
Почему Microsoft теряет доверие фанатов Xbox
7
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
4
Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях
3

Сейчас обсуждают

Владислав Балыков
03:08
Ну версия не указана очевидно по тому, что работоспособность нормальной программы от версии не особо зависит. А если нужно подтягивать вариант к версии проги - то эта прога - гуано. Да и монитор искат...
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 1
Владислав Балыков
03:03
Напрягает уверенность некоторых юзверей в том, что они есть истина в последней инстанции. Но при этом сами из себя ничего не представляют.
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 1
eXileZzz
02:39
духоты навел и ливнул
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Алексей Вобленко
02:14
Ты отстал от жизни. ФСР 4 теперь тоже только на АМД 9 серии будет)) Интересно, как красные фанатики это будут оправдывать? А оправдывать будут сто процентов. Потому что длсс кляли, пока ФСР нормаль...
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Дмитрий Вуди
02:13
Жду нормальный дизайн уже с 1+7 Pro. А его всё нет.
OnePlus 13 обходит iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra по качеству съемки
Bernigan
02:11
ДЛСС не компромисс, это необходимость для функционирования лучей о которой Нвидиа прямо с выпуска RTX 2000 заявляла и заявляет прямо на своих слайдах ( в том числе и в случае с топовыми картами), не н...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Алмаз Шакиров
02:09
Походу они уже достигли предела
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Роман Белый
01:59
RX 580 ! Не требует замены !!!
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Иван1984
01:57
Прирост производительности небольшой, а жадная куртка с новым DLSS только для 50 серии ещё больше расстраивает!!! Другое дело АМД свой FSR обновляют для всех серий!!! Да и новая фишка длсс крайне сомн...
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Александр Мухин
01:55
Не будет она быстрее 4080 S нигде.
AMD пояснила сверхпопулярность Ryzen 7 9800X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем