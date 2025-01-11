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crazycat21
Германия создаёт новую дивизию для защиты особо важных объектов внутри страны
Дивизия должна поступить в распоряжение сухопутных войск бундесвера уже к 1 апреля.

Солдаты танкового подразделения бундесвера. Фото: © AFP 2023 / John MacDougall

Похоже, что западные страны готовятся к военному конфликту высокой интенсивности. Впрочем, в Европе уже давно звучат заявления о том, что в ближайшие годы Россия якобы собирается "напасть" на одну из стран НАТО, а то и сразу на весь блок. Тот же министр обороны Германии Борис Писториус неоднократно делал похожие заявления.

Стало известно, что в составе сухопутных войск бундесвера будет создана ещё одна, отдельная, и четвёртая по счёту дивизия, которая будет заниматься защитой особо важных объектов на территории Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя командования сухопутных войск, передаёт ТАСС.

Новая дивизия по охране тыла будет сформирована как из действующих военнослужащих немецкой армии, так и из резервистов, и будет подчиняться единому командованию. Дивизия будет развёрнута "частично". Согласно планам, подразделение поступит в распоряжение сухопутных войск уже к 1 апреля.

Как сообщает ТАСС, в 2024 году министр обороны ФРГ Борис Писториус отдал распоряжение о реформировании бундесвера в связи с изменением ситуации с безопасностью и якобы назревшей необходимостью быть в состоянии готовности вести войну. В настоящее время в составе сухопутных войск Германии имеется три дивизии: 1-я и 10-я танковые, а также дивизия сил быстрого реагирования. Каждая из них насчитывает около 20 тысяч солдат и офицеров.

Фото: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Новое соединение будет осуществлять охрану объектов критической инфраструктуры: вокзалов и портов; логистических центров и трубопроводов; мостов и транспортных узлов; дорог, предназначенных для передвижения воинских колонн. Кроме того, новая дивизия будет заниматься защитой цифровой инфраструктуры.

Ещё одной причиной создания новой дивизии является то, что, по мнению военного командования Германии, страна в будущем может играть важную роль для НАТО как оперативная площадка и промежуточный пункт переброски войск на восток.

В мирное время личный состав дивизии будет помогать гражданским службам в устранении последствий природных катастроф, пандемий и террористических атак.

Интересно, где Писториус и его подчинённые намереваются брать личный состав для формирования новой дивизии? Планы по увеличению численности бундесвера до 203 тысяч человек откровенно пробуксовывают. В конце 2024 года уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль признала, что не хватает ещё 20 тысяч солдат. Кроме того, к 1 апреля можно создать только штаб дивизии и некоторые подразделения.

#новости #политика #армия #германия #военные новости #безопасность #бундесвер
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