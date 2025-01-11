Генеральный директорат по морским делам, рыболовству и аквакультуре (DGAMPA) Франции поручил консорциуму SOCARENAM-MAURIC спроектировать и построить патрульное судно для оффшорной зоны.

Художественное представление будущего патрульного судна. Источник изображения: Mauric

Генеральный директорат по морским делам, рыболовству и аквакультуре (DGAMPA) Франции поручил консорциуму SOCARENAM-MAURIC спроектировать и построить патрульное судно для оффшорной зоны. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Самой главной отличительной чертой судна является его ветровая двигательная система – парус. Это решение, направленное на существенное снижение расхода топлива и выбросов. В сочетании с гибридной дизель-электрической системой и двигателями, соответствующими последним стандартам Международной морской организации (ИМО) делает судно очень экологичным. Кроме того, судно будет иметь корпус, оптимизированный с помощью вычислительной гидродинамики, улучшенную изоляцию для повышения энергоэффективности, фотоэлектрические панели и активную систему управления дифферентом.

Проектная длина судна составляет 54 метра, дальность плавания должна составить 3600 морских мили при крейсерской скорости 12 узлов, максимальная скорость – 17 узлов, экипаж – 20 человек, автономность – 12 суток. Судно должно быть оборудовано передовыми системами стабилизации для обеспечения оптимальной производительности и комфорта экипажа в сложных морских условиях. На его борту будут находиться скоростные полужесткие надувные лодки, способные перехватить цели, движущиеся на скорости до 35 узлов.

Предполагается, что новое патрульное судно будет работать в основном в водах Бискайского залива с возможностью расширения морских миссий. Оно предназначено для защиты национальных интересов Франции, обеспечения соблюдения правил рыболовства, мониторинга загрязнения и спасательных операций.