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crazycat21
КНДР разместила 250 пусковых установок баллистических ракет Hwasong-11D у границы с Южной Кореей
В Сеуле заявили, что пристально наблюдают за ситуацией.

Пусковые установки баллистических ракет Hwasong-11D. Фото: KCNA

Согласно последним сообщениям разведывательного агентства Южной Кореи (от 8 января 2025 года), КНДР готовится разместить [или уже разместила, прим.] более 250 мобильных пусковых установок баллистических ракет Hwasong-11D в районе Пхеньяна. Об этом пишет профильный ресурс Army Recognition.

Данные системы представляют собой существенное усиление военного потенциала КНДР, особенно вдоль южного фронта вблизи демилитаризованной зоны. Развёртывание ракет совпадает с эскалацией напряженности и вызывает значительную обеспокоенность у международных наблюдателей относительно меняющегося стратегического ландшафта на Корейском полуострове. 

В разведывательном сообществе Южной Кореи заявили, что пристально наблюдают за развитием ситуации. Хотя в августе 2024 года и возникли первоначальные сомнения относительно возможностей КНДР произвести 250 пусковых установок, о которых Пхеньян сообщил в своей газете Rodong Sinmun. Но, по всей видимости, за последние месяцы был достигнут значительный прогресс.

Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракетные комплексы Hwasong-11D, май 2024. Изображение: Rodong Sinmun

Hwasong-11D – баллистическая ракета малой дальности занимает центральное место в тактическом арсенале КНДР. Ракета была официально представлена в начале 2020-х годов, её принятие на вооружение армией КНДР состоялось в 2023 году. Ракета предназначена для высокоточных ударов по особо важным целям. Она оснащена передовой системой наведения, сочетающей инерционные и радиолокационные технологии. Кроме того, она очень манёвренная. 

Длина ракеты составляет около 7,5 метров, масса – 3000 килограммов, предполагаемая дальность полёта – от 300 до 400 километров. Ракета может оснащаться как обычной боевой частью, так и ядерной. Масса боевой части составляет от 500 до 700 килограммов. Колёсное шасси с формулой 6×6, на котором размещена счетверённая пусковая установка, обеспечивает мобильность и гибкое развертывание, тем самым повышая оперативную эффективность.

Hwasong-11D является тактическим оружием. Но несмотря на это, она может прорвать ПВО противника при условии одновременного пуска нескольких ракет. Наклонная траектория полёта ракеты затрудняет её перехват.

Как пишет Army Recognition, развёртывание сразу 250 пусковых установок [на каждой по 4 ракеты, прим.] в непосредственной близости от границ с Южной Кореей подчеркивает стратегический подход КНДР к укреплению своей военной позиции против региональных противников. Эта ракетная система является основой оборонной стратегии Пхеньяна, усиливая его возможности, но в то же время повышая напряжённость на полуострове.

#новости #армия #оружие #военные новости #ракеты #южная корея #кндр #северная корея #hwasong-11d
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