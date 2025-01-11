В настоящее время убежища оборудованы для 45% населения страны.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Фото: Корнелиус Поппе/AFP

Власти Норвегии заявили о том, что хотят ввести обязательное строительство бомбоубежищ в новых зданиях, что является одним из примерно 100 предложений, направленных на повышение готовности страны к военному конфликту. Об этом сообщает Defense Post.

Власти Норвегии, которая является членом НАТО и имеет общую с Россией границу, отменили это обязательное требование в 1998 году, спустя несколько лет после распада Советского Союза и завершения Холодной войны.

"В будущем мы должны учитывать кризисы и войны и быть готовыми к управлению ими", – заявила министр юстиции Норвегии и по совместительству министр по чрезвычайным ситуациям Эмили Энгер Мель.

Заявление было сделано во время совместного доклада с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре о готовности Норвегии к кризисным ситуациям.

Как отмечает Defense Post, левоцентристское правительство предложило вновь ввести требование об оборудовании всех крупных зданий бомбоубежищами, отметив, что конфликт на Украине подчеркнул такую необходимость.

По данным властей, в настоящее время в Норвегии имеется достаточное количество бомбоубежищ для размещения 45% населения страны. В то же время в соседней Финляндии убежища оборудованы для 90% населения, в Швеции – для 70%, а в Дании – для 80%.

Правительство также хочет увеличить численность личного состава сил гражданской обороны с 8000 до 12 000 человек и повысить продовольственную самообеспеченность до 50% к 2030 году.

В совместном докладе двух министров также предлагается подумать о том, как лучше координировать государственные и частные усилия в киберпространстве, разработать новую стратегию дезинформации и усилить контроль за землевладением.

В последние годы норвежские СМИ часто писали, что иностранные граждане, в частности россияне, скупали земли у военных баз.

Помимо угрозы войны, доклад направлен на прогнозирование риска саботажа, гибридной войны и кибератак, а также пандемий и экстремальных погодных явлений. В то же время норвежский премьер отметил, что несмотря на то, что геополитическая обстановка стала "более напряжённой", но непосредственной военной угрозы Норвегии в настоящее время нет.

Defense Post отмечает, что поскольку правительство Йонаса Гара Стёре имеет меньшинство в парламенте, то для принятия текста доклада необходимо получить поддержку оппозиции. Соответственно, могут быть внесены некоторые изменения.

В общем, ничего нового. Норвегия традиционно следовала в русле общей политики НАТО и продолжает следовать им сейчас. Что скажут в Вашингтоне и Брюсселе, то в Стокгольме и будут делать. Тем более, что Норвегия является главным стратегическим партнёром Штатов в Северной Европе, плацдармом у границ России. К тому же у западных политиков всегда во всём "виновата" именно Россия.