Только кто им даст этих миротворцев вводить?

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Идея о вводе на территорию Украины иностранного воинского контингента на Западе витает давно. Первым начал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако после конкретного сигнала из Кремля быстро "отыграл" назад и заявил, что это всего лишь один из вариантов. Теперь у Великобритании взыграли амбиции.

Агентство Bloomberg сообщает, что британский премьер-министр Кир Стармер в ближайшие недели намеревается отправиться на Украину, чтобы обсудить "возможность размещения там международных миротворческих сил после окончания конфликта". Зеленский объявил о плане встречи с союзниками после встречи в Рамштайне, но не сообщил, когда именно Стармер посетит Киев.

По данным агентства, Стармер планирует отправиться на Украину "в ближайшие недели", поскольку Европа наращивает усилия по подготовке к возвращению в Белый дом Дональда Трампа. Об этом сообщил источник, "знакомый с ситуацией". Но офис британского премьера от комментариев отказался.

"Эта инициатива была инициирована Эммануэлем Макроном. Британцы относятся к ней позитивно, но я подробно поговорю об этом с премьер-министром на нашей встрече, она состоится", – сказал Зеленский журналистам поздно вечером в четверг. "Он посетит Украину, у него будет визит в Украину, и мы поговорим".

Конечно, Стармер может приехать в Киев с необъявленным визитом (как это водится у западных политиков) для обсуждения. Может обсуждать... Да только кто же даст Великобритании и Франции эти самые "миротворческие" силы размещать? Не для того Россия начала Специальную военную операцию, чтобы на Украине находились воинские контингенты НАТО.