Запад занялся неприкрытым воровством.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: АР/Jean-Francois Badias

После начала Специальной военной операции страны Запада заморозили суверенные активы России. Потом долго думали, что с ними делать и наконец придумали. Решили помогать Киеву, выделив кредит и обеспечив его процентами от замороженных средств РФ. То есть занялись откровенным воровством.

Как сообщает Reuters, Украина получила свой первый транш в размере 3 миллиарда евро рамках части кредита Европейского союза, согласованной членами "Большой семерки" (G7) и обеспеченной доходами от замороженных суверенных активов России.

"Сегодня мы передаем Украине 3 миллиарда евро — первый платеж в рамках части кредита G7, предоставленной ЕС. Это дает Украине финансовую мощь для продолжения борьбы за свою свободу и победы", – написала президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в социальной сети.

В свою очередь, премьер-министр Украины Шмыгаль посредством популярного мессенджера подтвердил получение средств Киевом.

В Европе, похоже, забыли, что в России также имеются западные активы. И они довольно немаленькие. Неужели там не думают, что может последовать ответный ход?

К тому же "Большая семёрка" и Евросоюз – это не весь мир. Есть ещё Китай, Индия и много других государств, которые могут призадуматься над вопросом, стоит ли инвестировать в экономику Европы и хранить там свои активы. А последняя находится не в лучшем состоянии.