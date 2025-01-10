Вступив в НАТО, Швеция теперь готовится к боевым действиям в условиях широкомасштабных конфликтов.

Основной боевой танк Leopard 2A8. Фото: KNDS

В рамках укрепления своих оборонных возможностей Швеция решила расширить свои бронетанковые силы, закупив дополнительные танки Leopard 2. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

Шведское правительство заключило соглашение с концерном KNDS, решив закупить батальон танков Leopard 2A8. В составе этого батальона будет 44 машины. Стоимость контракта составит приблизительно 22 миллиарда шведских крон (€1,92 миллиарда). Поставки будут осуществляться с 2028 по 2031 годы. Поэтому шведам придётся ждать ещё шесть лет до завершения поставок. Defence24 отмечает, что это "типичное" в Европе ожидание заказанных танков Leopard 2.

Заказанные машины дополнят существующий танковый парк Швеции, в составе которого 110 единиц Leopard 2S/Strv122. Таким образом, когда поставки будут завершены, на вооружении сухопутных войск Швеции будет 154 танка семейства Leopard 2.

Кроме того, Швеция также планирует модернизировать 66 из 110 танков Leopard 2S/Strv122, сроки поставки модернизированных танков – c 2027 по 2030 годы. Новые и модернизированные танки получат новое обозначения, машины Leopard 2S/Strv122 получат обозначение Strv123A, а новые машины Leopard 2A8 – обозначение Strv123B.

Как отмечает Defence24, программа закупок является частью более широкой стратегии укрепления шведских вооружённых сил, направленной на их подготовку к действиям в условиях крупномасштабных конфликтов и к непосредственному участию в операциях НАТО.

В конечном итоге сухопутные войска Швеции будут состоять из трех механизированных бригад, пехотной бригады и боевой группы. Все эти соединения будут находиться в подчинении дивизионного командования.

Учитывая имеющуюся информацию, а также более ранние заявления шведских политиков и военных, похоже, что в Стокгольме всерьёз уверены, что Россия в ближайшие годы "нападёт" на одну из стран НАТО, а то на весь альянс сразу.