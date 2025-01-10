Полёт вдоль северных границ проходил в течение пары часов.

Boeing RC-135V Rivet Joint. Фото: commons.wikimedia.org

В последнее время, на фоне успехов ВС РФ в ходе Специальной военной операции, активизировались страны НАТО, которые поддерживают Киев. В частности, совсем недавно в непосредственной близости от границ Ленинградской и Псковской областей кружил стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE12. И вот снова...

Самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США совершил полёт вблизи границ России. Об этом сообщает финская телерадиовещательная компания Yle.

Самолет совершил полёт вдоль восточной границы Финляндии, курсируя между городами Йоэнсуу и Коувола в течение пары часов. Полёт совершался во второй половине дня.

Как сообщается, разведывательный борт поднялся с авиабазы Уэддингтон в Великобритании. Далее он проследовал через воздушное пространство Дании и Швеции, направляясь к Финскому заливу. В финское воздушное пространство самолет вошел к северу от Ханко, откуда продолжил свой путь в направлении восточной границы.

Изображение: Samuli Huttunen / Yle, Maiju Hakalahti / Yle, Mapcreator, Openstreetmap

RC-135W Rivet Joint ВВС США, летавший в Финляндии, является самолётом радиоэлектронной разведки, способным обнаруживать и локализовать, например, радиолокационные сигналы и различные радиосистемы, а также анализировать коммуникации. Полёт проходил на высоте около 10 километров, что позволило разведчику отслеживать сигналы на расстоянии нескольких сотен километров в глубине территории России. Основная цель таких полетов – сбор информации о деятельности вооруженных сил наблюдаемой страны.

С учётом того, что основное назначение RC-135W Rivet Joint – это вскрытие систем ПВО, то нельзя исключать, что американцы совершали полёт в интересах Киева.