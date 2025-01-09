В качестве ответных мер, если не будет найдено решение вопроса, названы прекращение экстренной подачи электроэнергии на Украину и сокращение помощи беженцам.

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Словакия рассматривает возможность применения ответных мер в отношении Украины, включая приостановку помощи, за прекращение транзита газа, если не будет найдено решение проблемы. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с комиссаром ЕС по энергетике Даном Йоргенсеном. Об этом сообщает Reuters.

Киев прекратил транзит газа с 1 января, чтобы лишить Россию финансовых поступлений для продолжения конфликта. При этом Reuters почему-то утверждает, что Киев якобы дал время для поиска альтернативных поставщиков и обеспечил поставки газа. При этом агентство забывает, что Киев был связан контрактом на транзит, срок действия которого как раз истёк 31 декабря 2024 года [прим.].

Фицо утверждает, что прекращение транзита газа обойдётся Словакии 1 миллиард евро в год из-за более высоких цен на потребляемый ею газ и ещё в 500 миллионов евро в виде сборов "за последующий транзит". Вероятно, во втором случае указаны расходы за альтернативный транзитный маршрут [прим.].

Премьер-министр Словакии пригрозил прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину, либо сократить помощь украинским беженцам. Он также заявил, что правительство страны может прекратить оказание гуманитарной помощи или воспользоваться правом вето на решения ЕС по Украине. При этом политик подчеркнул, что не хочет усиливать напряжённость.

"Нет ничего – ни международного права, ни санкций, – что препятствует транзиту газа через Украину", – заявил он журналистам в Брюсселе.

Также Роберт Фицо подчеркнул, что более высокие цены на энергоносители нанесут удар по конкурентоспособности в пределах Евросоюза. Политик сказал, что если ущерб Словакии и ЕС будет постоянным, то Словакия примет ответные меры.

По данным Reuters, Словакия и Еврокомиссия договорились создать рабочую группу по данному вопросу. Ранее Словакия предложила технические решения, включающие передачу газа в собственность до того, как он достигнет территории Украины. Однако Киев отверг это предложение на саммите ЕС в декабре.

Словакия, у которой контракт с российским "Газпромом", ежегодно нуждается в 4-5 миллиардах кубометрах газа для удовлетворения своих потребностей, и 3 миллиарда кубометров проходили транзитом через территорию Украины.