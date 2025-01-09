"Ястребы" в США никуда не делись, оттуда и такие доклады непонятных институтов

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Главным спонсором Киева в продолжающемся конфликте всегда являлись Штаты. Но даже вся выделенная военная помощь не может изменить закономерный ход событий. Вооружённые силы РФ полностью завладели инициативой и продолжают давить.

Наблюдая за происходящим, по ту сторону океана стали считать, во сколько же им обойдётся поражение Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщается, анализ Американского института предпринимательства (AEI) показал, что окончательный успех Специальной военной операции изменит облик Европы и придаст России смелости якобы "угрожать" членам военного альянса НАТО.

Согласно опубликованным данным, Штатам придётся дополнительно потратить 808 миллиардов долларов для сдерживания и, при необходимости, отражения неядерного "нападения" России за пределами территории Украины. Указанная сумма изменит пятилетний план Министерства обороны США до 2029 года с 4,4 триллиона до 5,2 триллиона долларов или примерно на 165 миллиардов в год больше, чем планировалось ранее. При этом план Пентагона в большей степени ориентирован на Азиатский регион.

"Основное внимание уделяется предполагаемому бюджету Пентагона, необходимому в мире, где Россия побеждает Украину, и потенциальному каскадному воздействию на безопасность Америки, поскольку другие противники извлекают уроки из победы России и сокращения поддержки Украины миром", – говорится в сообщении организации.

Аналитики считают, что поддержка Украины является наилучшим финансовым решением для США. Они уверены, что краткосрочные расходы на оказание помощи Киеву значительно меньше, чем долгосрочные издержки, которые могут возникнуть в случае победы России.

В статье Bloomberg говорится, что Трамп не принял окончательного решения по вопросу оказания помощи Украине. Он может как увеличить её, так и полностью прекратить, чтобы вынудить Киев и Москву к мирному урегулированию.

Уходящая администрация оставила Трампу более 3 миллиардов долларов в рамках его президентских полномочий. Эти средства могут быть использованы для оказания помощи Украине из запасов армии США, если его администрация примет такое решение. Однако Трамп пока не дал никаких указаний о том, что планирует просить Конгресс о продолжении поддержки.