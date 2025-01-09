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crazycat21
Эксперты сомневаются, что украинский F-16 мог сбить шесть крылатых ракет за один вылет
Причем среди них даже американцы.

Фото: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

Некоторое время назад Украина получила от западных союзников небольшое количество подержанных истребителей F-16 американского производства. Со слов Киева, теперь эти самолёты задействованы для обеспечения противовоздушной обороны, а по факту для перехвата российских ракет.

Бывший спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что при отражении массированного удара ВС РФ, в котором было задействовано около 200 ударных беспилотников и более 90 ракет, включая гиперзвуковые "Кинжалы", один украинский пилот на F-16 якобы сбил сразу шесть ракет, причём две из них якобы были сбиты огнём встроенной пушки. Удар наносился ещё 13 декабря. Однако, как пишет Eurasian Times, некоторые эксперты считают, такое заявление может быть "чрезвычайно преувеличено".

Как говорится в материале издания, в ответ на угрозу в воздух был поднят истребитель F-16, вооружённый двумя ракетами AIM-120 большой дальности и двумя ракетами малой дальности AIM-9 класса "воздух-воздух". Как заявил Игнат, похваливший мастерство пилота, несмотря на сложную обстановку радиоэлектронной борьбы, пилоту удалось сбить четыре крылатые ракеты, используя ракеты самолета. При этом сообщается, что несмотря на низкий остаток топлива и необходимость возвращения на базу, пилот заметил ещё две ракеты, летящие по направлению к Киеву, поэтому решил остаться в воздухе и сбил их огнём пушки. 

"Я понял, что шансов сбить ракету, летящую со скоростью 650 км/ч или больше, немного. Сначала мне нужно было найти ее в небе, подняться на ту же высоту и поразить ее с расстояния не более полутора километров", – поделился пилот, добавив, что риск попасть в облако обломков ракеты делал задачу еще более опасной.

По словам пилота, подготовка, полученная от американских инструкторов, подготовила его к такому сценарию, но результат все равно был расценен как экстраординарный. 

Юрий Игнат похвалил "достижение" пилота, но при этом добавил, что даже американские эксперты выразили недоверие к такому результату.

Как пишет Eurasian Times, бывший пилот ВВС Индии заявил, что к заявлениям о количестве сбитых за один вылет ракет необходимо относиться со скепсисом.

"Подобные заявления часто появляются во время войны, но к ним нужно относиться с долей скепсиса. Среди всего этого хаоса никто на самом деле не собирается проверять, что правда, а что нет. Это, конечно, впечатляет, но в этих историях, как правило, возникает преувеличение. Историю легко раздуть до невероятных масштабов, и без веских, проверенных доказательств трудно точно сказать, насколько это утверждение правдиво", – сказал он.

Эксперт также отметил, что подобные заявления вызывают подозрение, особенно если учесть, что украинские пилоты прошли ускоренную подготовку.

#новости #армия #оружие #авиация #военные новости #ракеты #f-16 #истребители
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