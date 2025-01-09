Машина готовится для испытаний.

Боевая машина пехоты Lynx KF41. Фото: Rheinmetall

Компания Rheinmetall поставила на Украину первую боевую машину пехоты KF41 Lynx. По словам генерального директора Армина Паппергера , поставка состоялась ещё в декабре, а в настоящее время украинские военные испытывают машину для подготовки к серийному производству. Соответствующую информацию приводит Defense Post.

Как сообщается, немецкая фирма изготовила БМП на своём заводе в Унтерлюссе в Германии, а серийное производство будет развёрнуто на украинской территории. Оборонный гигант в июне 2024 года открыл свой первый центр по техническому обслуживанию и ремонту бронетехники на Украине. Кроме того компания планирует открыть там четыре новых завода.

БМП Lunx KF41 получила броню из баллистической стали для защиты от противотанкового оружия, боеприпасов среднего калибра, артиллерийских осколков и бомб малого калибра. Для защиты экипажа внутреннее пространство машины заполнено противоосколочным подбоем и оборудовано противовзрывными сиденьями, чтобы свести к минимуму последствия взрывов мин и самодельных взрывных устройств.

Вооружение представлено 30-миллиметровой автоматической пушкой с дальностью стрельбы 3000 метров, пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет и пулемётом в дистанционно управляемом боевом модуле.

Необходимо отметить, что производство БМП Lynx KF41 в настоящее время ведётся только в Венгрии. У самой Германии, согласно открытым данным, имеется менее десятка таких боевых машин, которые находятся в опытной эксплуатации. Остальные потенциальные покупатели только присматриваются к этому чуду техники от немецкого оборонного гиганта. Соответственно, Rheinmetall использует Украину в качестве испытательного полигона. И если KF41 не оправдает надежд, то немцы с чистой совестью могут умыть руки и ещё несколько лет дорабатывать свое изделие.