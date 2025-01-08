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crazycat21
Литва закупает у Швеции противотанковые гранатометы на 14 млн евро
Вооружение поступит в Литву в 2025-2026 годах.

Фото: SAAB

Министерство обороны Литвы заключило контракт на поставку дополнительных противотанковых средств для пехотных подразделений. Об этом сообщает Defence24.

Контракт касается закупки 84-мм ручных противотанковых гранатометов M4 Carl Gustaf [по мнению издания, это де-факто безоткатные орудия]. Данный тип вооружения производится шведским оборонным концерном SAAB Bofors Dynamics AB. Заявлено, что стоимость контракта составляет 14 миллионов евро. Поставки запланированы на 2025-2026 годы.

Не уточняется, сколько гранатомётов было заказано, а также какой тип боеприпасов к ним включен в контракт. Предполагается, что вместе с оружием был приобретён пакет материально-технического обеспечения и обучения.

Примечательно, что первый вариант гранатомёта Carl Gustaf  был принят на вооружение ещё в 1948 году. Последняя модификация М4 была разработана в 2014 году. Масса новой модели составляет 6,8 килограммов при длине менее метра. Снижение массы достигнуто за счёт углепластикового кожуха и использования в конструкции титана. 

Согласно открытым данным, прицельная дальность стрельбы при работе против танков составляет 150 метров и 700 метров при ведении огня по стационарным целям.

#новости #армия #оружие #военные новости #литва #m4 carl gustaf #гранатомет карл густав
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