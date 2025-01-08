Вероятно, они также будут осуществлять патрулирование воздушного пространства в районе аэропорта Жешув, через который осуществляется перевалка военных грузов для Украины.

F-35 Королевских ВВС Норвегии в Познани-Кшесинах. Фото: Марцин Куркус, 31-я тактическая авиабаза

Военно-воздушные силы стран НАТО постоянно несут боевое дежурство в непосредственной близости от границ России, в Прибалтике и Польше. Обычно дежурство производится на ротационной основе.

Стало известно, что малозаметные истребители F-35 заступили на боевое дежурство в Польше. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

Как говорится в публикации, 31-я тактическая авиабаза Познань-Кшесины в социальной сети проинформировала о прибытии самолётов Королевских ВВС Норвегии. Прибытие норвежцев названо вкладом в интегрированную противовоздушную оборону НАТО.

Это очень важная задача для норвежских вооруженных сил. Способность и готовность поддержать альянс НАТО в непростое время демонстрирует нашу силу. Мы хорошо подготовлены к этой задаче, как с нашей системой ПВО NASAMS, так и с истребителями F-35, – сказал полковник Оле Мариуса Торрипласс, командир 132-го отдельного авиакрыла ВВС Норвегии.

Defence24 сообщает, что это уже не первый визит F-35 на польские базы. В прошлом году четыре истребителя F-35 Lightning II ВВС США выполняли задачи по поддержке восточного фланга НАТО. Постоянно дислоцированные на базе британских Королевских ВВС Лейкенхит, они 1 апреля начали дежурство на 32-й тактической авиабазе в Ласке.

О количестве прибывших норвежских самолётов не сообщается. Однако в начале декабря 2 декабря министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил об отправке в Польшу четырёх истребителей F-35, а также систем ПВО NASAMS и 100 военнослужащих для охраны международного аэропорта в Жешуве, через который проходит 90% военных грузов для Украины.