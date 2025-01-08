О настроениях в элитной бригаде ВСУ.

Фото: AP

Страны коллективного Запада продолжают оказывать Киеву всевозможную военную помощь, в том числе осуществляя подготовку личного состава подразделений ВСУ в соответствии со стандартами НАТО. Франция не является исключением.

Ещё летом французский президент Макрон заявил, что его страна подготовит и оснастит одну украинскую бригаду. Произошло во время визита Зеленского, приуроченному к торжествам, приуроченным к 80-летию высадки союзников в Нормандии.

О завершении подготовки 155-й бригады ВСУ, получившей название "Анна Киевская" было сообщено в середине ноября. Однако что-то пошло не так! Как выяснилось уровень дезертирства в этом соединении просто зашкаливает, он превысил 30% от общей численности личного состава. Соответствующее заявление сделал экс-президент Украины Пётр Порошенко в ходе своего выступления в Верховной Раде. Запись выступления была опубликована в телеграм-канале политика.Об этом сообщает ТАСС.

"Страна, страна живет противником, который приблизился к Днепропетровской области, 155-й [бригадой "Анна Киевская] и 14 другими бригадами, где уровень СОЧ (самовольное оставление части, дезертирство – прим. ТАСС) превышает 30%", – сказал он, выступая с трибуны Верховной рады.

3 января Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты", заявил о том, что Франция попросту выбросила деньги на ветер в ходе подготовки этой бригады, поскольку около 1,7 тысячи солдат этой бригады дезертировали. И многое сделали это ещё до отправки на фронт. По мнению политика, единственной целью этой подготовки стала самореклама властей Франции и заодно и Киева.

Также сообщается, что во Франции подтвердили факты дезертирства, но французское командование назвало их "незначительными" по сравнению с числом подготовленных.

Агентство AFP, которое и опубликовало слова представителя ВС Франции, отмечало, что местные власти "не имеют право арестовывать дезертиров". Во вторник факт дезертирства уже признал командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый.

Любопытно, что ранее некоторые украинские источники сообщали о том, что по прибытию на Украину 155-я бригада "Анна Киевская" была буквально раздёргана по другим частям, то есть просто перестала существовать как монолитное соединение, прошедшее боевое слаживание.