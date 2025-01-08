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crazycat21
Президент Латвии заявил о необходимости увеличения расходов на оборону до 4% от ВВП
Такие они, "прибалтийские тигры"

Фото: latvijas_armija / Flickr

На так называемом восточном фланге НАТО продолжают боятся якобы возможного "нападения" России. Речь о республиках Прибалтики. Поэтому там предпринимают все усилия для укрепления собственного оборонного потенциала.

Например, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил о необходимости увеличения военных расходов до 4% национального ВВП. Соответствующую информацию публикует Baltnews. Как сообщается, глава государства сделал своё заявление после встречи с премьер-министром страны Эвикой Силиней. По его мнению, выделенных нынешних 3,45% "недостаточно".

Ранее избранный президент США Дональд Трамп сказал, что страны Североатлантического альянса должны тратить на оборону 5% от объёмов своего экономического производства. При этом никто из членов НАТО, включая сами Штаты, не тратит столько.

На вопрос журналистов к главе республики о том, не связаны ли его слова с заявлением Трампа, Ринкевич вежливо уклонился. При этом премьер-министр Силиния призвала "не паниковать".

Как сообщает Baltnews, на текущий год власти Латвии выделили на оборону 1,5 миллиарда евро, что составляет 3,45% от ВВП. В 2026 году планируется выделить 1,7 миллиарда (3,73%), в 2027 году – 1,8 миллиарда евро (3,69% ВВП). А в 2028 году оборонные расходы Латвии должны составить 1,6 миллиарда, что эквивалентно 3,15% валового продукта.

С учётом опубликованных данных в очередной раз можно сделать вывод, что республики Прибалтики давно имеют весьма сомнительный "суверенитет". В Вашингтоне дали команду, а местные власти уже готовы исполнять. При этом в случае увеличения оборонного бюджета львиная доля выделенных средств достанется военной промышленности США.

#новости #оружие #нато #оборона #прибалтика #латвия #мир
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