Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Великобритания, Италия и Япония разработают истребитель шестого поколения
Разработка должна закончится к 2035 году.

Концепция истребителя следующего поколения. Изображение: BAE Systems / Leonardo

Великобритания, Италия и Япония 13 декабря запустили совместное предприятие по разработке сверхзвукового истребителя нового поколения который должен полететь к 2035 году. Самолёт должен заменить стоящий на вооружении Eurofighter Typhoon. Об этом сообщает ресурс Defense Post.

Как говорится в материале издания, британская BAE Systems, итальянская Leonardo и Japan Aircraft Industrial Enhancement Co Ltd (JAIEC) будут владеть по 33,3% акций в новом предприятии, что "ознаменует собой поворотный момент для международной аэрокосмической и оборонной промышленности".  JAIEC – это фирма, совместно финансируемая компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Обществом японских аэрокосмических компаний.

"Сегодняшнее соглашение является кульминацией многих месяцев совместной работы с нашими отраслевыми партнерами и свидетельствует о напряженной работе всех участников этой стратегически важной программы", – заявил генеральный директор BAE Systems Чарльз Вудберн.

Он также добавил, что совместное предприятие трёх стран "объединит значительные сильные стороны и опыт компаний-участников для создания инновационной организации, которая станет лидером в разработке боевой авиационной системы следующего поколения, создавая долгосрочные, высокоценные и квалифицированные рабочие места в странах-партнерах на десятилетия вперед".

По данным Defense Post, три партнёра договорились создать новую компанию в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP), которая была создана Великобританией, Италией и Японией ещё в 2022 году для разработки истребителя, призванного заменить на вооружении Eurofighter Typhoon и японский F-2. Последний является сильно модернизированным клоном американского F-16 и имеет увеличенную площадь крыла [прим.]. Планируется, что новое совместное предприятие будет создано к 2025 году и займётся проектированием самолёта шестого поколения.

Совместное предприятие передаст производство и окончательную сборку истребителя компаниям BAE Systems, Leonardo, MHI и более широкой цепочке фирм-поставщиков.

Новый истребитель, которые страны планируют разработать, должен быть принят на вооружение в 2035 году, тем самым опередив конкурирующий европейский проект FCAS. В европейском проекте главенствующую роль играют Франция, Германия и Испания. Предполагается, что британско-итальянско-японский самолёт будет находится в эксплуатации до 2070 года.

По данным Defense Post, штаб-квартира новой компании будет расположена в Великобритании, а её первым генеральным директором станет представитель Италии, имя которого не разглашается.

"Путь не всегда может быть простым и прямым. Однако я верю, что, продолжая сильный дух трехстороннего сотрудничества и взаимодействия… мы не только выполним GCAP вовремя, но и на уровне, который превзойдет все наши ожидания", – сказал президент JAIEC Кимито Накаэ.

Сообщается, что министерство обороны Италии в ноябре 2024 года уже выделило 8,8 миллиарда евро на реализацию программы истребителя шестого поколения. Общий бюджет программы пока не разглашается.

Целью GCAP является противодействие угрозам со стороны России и Китая. В рамках проекта будут объединены две разные программы создания самолетов – британо-итальянская Tempest и японская FX. Планируется разработать двухмоторный самолёт-невидимку, который мог бы эксплуатироваться как с экипажем, так и без него. Истребитель должен обладать лазерным наведением и виртуальной кабиной. Его должно быть сложно обнаружить при помощи радаров и инфракрасного излучения. Новые технологии, исследуемые для программы Tempest, включают интеграцию искусственного интеллекта и дополненной реальности, а также возможность выполнять боевые миссии совместно с дронами.

У трёх государств действительно серьёзная заявка. Получится? Весьма сомнительно, поскольку из всех перечисленных стран только Италия хоть как-то сохранила своё авиастроение. Япония занимается копированием американских машин, а Великобритания уже давно "закопала" суверенную авиастроительную отрасль.

#новости #армия #оружие #военные новости #истребители #самолеты #истребитель 6-го поколения #fcas #gcap
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод, который будет производить не менее 3,5 тысяч тракторов в год
24
Российская армия внедрила уникальные «светофоры» для борьбы с дронами
1
Затраты на производство чипов TSMC в США могут быть на 30% выше
+
По словам экспертов, благодаря обновлениям Су-57 начинает превосходить своих конкурентов F-35 и F-22
1
В честь анонса GeForce RTX 50 компания NVIDIA закатит 50-часовую вечеринку
+
NVIDIA намекнула, что кинематографический трейлер The Witcher 4 прогонялся на RTX 5090
+
Пользователи Windows 11 столкнулись со снижением производительности после установки KB5048667
6
NVIDIA RTX 5090 будет на 70% быстрее видеокарты предыдущего поколения
11
Ракета Х-58УШКЭ улучшает точность до 7 метров и увеличивает дальность до 330 км
+
Samsung уберет водяной знак из меню приложений перед выходом One UI 7
+
Серия Redmi Note 13 Pro 5G и Poco X6 начинают получать HyperOS 2.0
+
В развитие федеральных трасс к 2030 году будет вложено порядка одного триллиона рублей
2
Honor X9c стал одним из лучших смартфонов по показателю автономности
+
Дроны "Вандал" настигли два танка Challenger 2 в Курской области и вывели из строя
+
OpenAI утверждает, что Илон Маск сам поддержал идею перехода стартапа на коммерческие рельсы
1
Девять смартфонов Samsung начали получать декабрьское обновление Android 2024 года
+
RTX 5090 может получить прирост производительности до 70%, а RTX 5070 разочарует геймеров
5
WhatsApp собирается запустить систему автоматического перевода
+
Пользователям Android и iPhone рекомендовано приостановить обмен сообщениями
+
Российские саперы получили бронежилеты «Ярл»
+

Популярные статьи

Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
129
История Ан-22 «Антей» - как создавался самый мощный транспортник Советского Союза
10
Гоночные итоги 2024 года
1
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
65
В России в ноябре 2024 года открыто более 16 новых производств
23
Как защитить клавиатуру от износа с помощью лака для ногтей на реальном примере
26
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
42
Собираем игровой ПК на CPU и GPU AMD под ёлочку заранее, пока курс рубля не ушёл выше 110р за $1
4
Британский ученый А.Тейлор: Санта Клаус страдает сердечной недостаточностью и небольшим слабоумием
1

Сейчас обсуждают

RandomXP
23:19
А зачем эти 23%, когда в результате поднятия КС и опускания курса рубля цены вырастут сильнее? И не только на товары, но и на услуги. Таких экономистов надо проверять на источники финансирования и свя...
Экономист Остапкович назвал преимущества роста ключевой ставки для россиян
Roditch
23:14
Не, с дровами "забить" не смогут. Они универсальные для дискретной и интегрированной графики.
Российские гаубицы Д-30 и «Гвоздика» увеличили радиус поражения благодаря новым снарядам
Djaggernaut
23:09
А ты скрин не видишь её? есть только РОССИИИЯЯЯ и польша, венгрия и т.д. которые не славянские страны. Таким "людям" нужно антизомбин пить
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Валерий Агапов
22:58
Конечно так. А тут ещё редкий случай, когда Готовая сборка устраивает. Экономия на железе , сборке и винде до 20 тыр.
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
usr721
22:58
Платформа Guangzhou PREE Electronics Technology или просто PREE.
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
Валерий Агапов
22:48
Почитай выше ответ Кате. По железу я в теме как пользователь. Сейчас на ноуте (ПК Кор 2 Ду в резерве.) + ТВ 55" 4к . Перспективный план + Домашний + Игровой. Домашний максимум без игровых задач за ми...
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
Enforsen Bsv
22:47
Черниговская область возвращается в родную гавань )))
В Сети появились изображения техники ВСУ в Черниговской области с новым тактическим знаком в виде квадрата
Лариса Андреева
22:47
Нужна малая авиация!!! Помню в 70-е годы в Новгородской области было много кукурузников. Люди из Новгорода не то что в районы летали , а даже на рыбалку. Самолёт на лыжах на озеро садился. А сейчас д...
В России началось производство более дешевого и не менее эффективного аналога Bayraktar
Gensek_Vova
22:44
Трамп арабов ненавидит пуще прежних ... и Сирию бомбил, и с еврейямми взасос ...
Госсекретарь США Блинкен пообещал привлечь к ответственности сторонников Башара Асада
Mallory
22:44
> Перед apt install надо ещё что-то смонтировать Простите, что надо смонтировать? > подключить репозиторий Ну окей, бывает нужно иногда, если ставите не из того что шел по умолчанию с системой, правд...
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем