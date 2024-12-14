Разработка должна закончится к 2035 году.

Концепция истребителя следующего поколения. Изображение: BAE Systems / Leonardo

Великобритания, Италия и Япония 13 декабря запустили совместное предприятие по разработке сверхзвукового истребителя нового поколения который должен полететь к 2035 году. Самолёт должен заменить стоящий на вооружении Eurofighter Typhoon. Об этом сообщает ресурс Defense Post.

Как говорится в материале издания, британская BAE Systems, итальянская Leonardo и Japan Aircraft Industrial Enhancement Co Ltd (JAIEC) будут владеть по 33,3% акций в новом предприятии, что "ознаменует собой поворотный момент для международной аэрокосмической и оборонной промышленности". JAIEC – это фирма, совместно финансируемая компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Обществом японских аэрокосмических компаний.

"Сегодняшнее соглашение является кульминацией многих месяцев совместной работы с нашими отраслевыми партнерами и свидетельствует о напряженной работе всех участников этой стратегически важной программы", – заявил генеральный директор BAE Systems Чарльз Вудберн.

Он также добавил, что совместное предприятие трёх стран "объединит значительные сильные стороны и опыт компаний-участников для создания инновационной организации, которая станет лидером в разработке боевой авиационной системы следующего поколения, создавая долгосрочные, высокоценные и квалифицированные рабочие места в странах-партнерах на десятилетия вперед".

По данным Defense Post, три партнёра договорились создать новую компанию в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP), которая была создана Великобританией, Италией и Японией ещё в 2022 году для разработки истребителя, призванного заменить на вооружении Eurofighter Typhoon и японский F-2. Последний является сильно модернизированным клоном американского F-16 и имеет увеличенную площадь крыла [прим.]. Планируется, что новое совместное предприятие будет создано к 2025 году и займётся проектированием самолёта шестого поколения.

Совместное предприятие передаст производство и окончательную сборку истребителя компаниям BAE Systems, Leonardo, MHI и более широкой цепочке фирм-поставщиков.

Новый истребитель, которые страны планируют разработать, должен быть принят на вооружение в 2035 году, тем самым опередив конкурирующий европейский проект FCAS. В европейском проекте главенствующую роль играют Франция, Германия и Испания. Предполагается, что британско-итальянско-японский самолёт будет находится в эксплуатации до 2070 года.

По данным Defense Post, штаб-квартира новой компании будет расположена в Великобритании, а её первым генеральным директором станет представитель Италии, имя которого не разглашается.

"Путь не всегда может быть простым и прямым. Однако я верю, что, продолжая сильный дух трехстороннего сотрудничества и взаимодействия… мы не только выполним GCAP вовремя, но и на уровне, который превзойдет все наши ожидания", – сказал президент JAIEC Кимито Накаэ.

Сообщается, что министерство обороны Италии в ноябре 2024 года уже выделило 8,8 миллиарда евро на реализацию программы истребителя шестого поколения. Общий бюджет программы пока не разглашается.

Целью GCAP является противодействие угрозам со стороны России и Китая. В рамках проекта будут объединены две разные программы создания самолетов – британо-итальянская Tempest и японская FX. Планируется разработать двухмоторный самолёт-невидимку, который мог бы эксплуатироваться как с экипажем, так и без него. Истребитель должен обладать лазерным наведением и виртуальной кабиной. Его должно быть сложно обнаружить при помощи радаров и инфракрасного излучения. Новые технологии, исследуемые для программы Tempest, включают интеграцию искусственного интеллекта и дополненной реальности, а также возможность выполнять боевые миссии совместно с дронами.

У трёх государств действительно серьёзная заявка. Получится? Весьма сомнительно, поскольку из всех перечисленных стран только Италия хоть как-то сохранила своё авиастроение. Япония занимается копированием американских машин, а Великобритания уже давно "закопала" суверенную авиастроительную отрасль.