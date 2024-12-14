Киевские деятели снова требуют от Запада системы противовоздушной обороны.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: соцсети

Недавно Киев предпринял попытку атаки территории России с помощью западного оружия. Удару баллистическими ракетами ATACMS производства США подвергся авиационный завод в Таганроге. Из шести выпущенных ракет две были сбиты ПВО Вооружённых сил РФ, ещё четыре ракеты были отклонены средствами РЭБ. В Минобороны России тогда заявили, что этот удар не останется без последствий.

В ночь с 12 на 13 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры противника. Точнее, даже не в ночь, а уже под утро. Как заявило военное ведомство России, это был ответ за попытку удара по Таганрогу.

Согласно данным украинских источников, в ходе массированного удара при помощи беспилотников, крылатых и баллистических ракет, ВС РФ уничтожили либо вывели из строя 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Киева, удар наносился "в утренний час пик" в пятницу, 13 декабря. Взрывы были слышны в порту Одессы и на территории Западной Украины.

Агентство отмечает, что Россия на протяжении большей части года атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины, а в ноябре возобновила такие удары, что привело к длительным отключениям электроэнергии для миллионов человек.

На массированный комбинированный удар по объектам энергетики отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига. Правда, сделал он это в свойственной для киевских деятелей манере, написав сообщение в социальной сети.

"Россия стремится лишить нас энергии. Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T", – написал министр иностранных дел Андрей Сибига в посте на X (заблокирована в РФ).

Источники в энергетической отрасли Украины сообщили Reuters о том, что атака ВС РФ в пятницу, 13 декабря, была направлена на украинские электроподстанции и что в ходе нее было нанесено больше ударов по газовой инфраструктуре, чем при предыдущих атаках. Украинские чиновники заявили о более длительных, экстренных отключениях электроэнергии, но не уточнили, были ли эти отключения из-за новых повреждений, либо это было мерой предосторожности.

По словам генерального директора компании "Ясно", в пятницу утром без электроэнергии остались около половины из 3,5 миллиона потребителей. Степень ущерба оценить было сложно. После неоднократных российских атак на электросеть чиновники Украины раскрывают мало подробностей о результатах ударов и состоянии сети.

Как пишет Reuters, власти Львовской области подтвердили, что ударом подверглись объекты энергетики, поэтому график подачи электроэнергии "придётся изменить". Россия заявляет, что не нацеливается на гражданскую инфраструктуру, но рассматривает энергосистему как военную цель. В текущем году энергосистема Украины уже "перенесла" 11 атак, которые привели к масштабному ущербу и длительным отключениям электроэнергии по всей стране. Утреннему ракетному удару предшествовала ночная атака с применением десятков ударных беспилотников.