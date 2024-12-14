Зарубежные эксперты высоко оценили новейшую российскую САУ.

САУ 2С42 "Лотос". Фото: ЦНИИточмаш

13 декабря 2024 года в Telegram был опубликован видеоролик, демонстрирующий 120-мм авиадесантную самоходную артиллерийскую систему 2С42 "Лотос" в Международный день военного журналиста. В кадрах была представлена публичная презентация, организованная концерном "Калашников", на которой система продемонстрировала свои передовые возможности. Об этом пишет зарубежный ресурс Army Recognition.

Как сообщается, широко распространенное в сети мероприятие подчеркнуло эксплуатационные характеристики, маневренность и инновационные особенности "Лотоса". Самоходная артиллерийская установка, разработанная ЦНИИТОЧМАШ предназначена для замены "устаревшей" артиллерийской системы 2С9 "Нона", находящейся на вооружении с 1981 года. Специально разработанная в интересах Воздушно-десантных Войск РФ САУ "Лотос" объединяет мобильность, огневую мощь и защиту. Система позиционируется как средство боя следующего поколения.

Артиллерийская установка 2С42 "Лотос" построена на шасси боевой машины десанта БМД-4. Установка имеет массу 18 тонн и оснащена 120-мм казнозарядным "миномётом", способным вести огонь как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Максимальная дальность стрельбы "Лотоса" составляет 13 километров, скорострельность – от 6 до 8 выстрелов в минуту. Новая артиллерийская система оснащена поворотной башней, обеспечивающей обстрел целей на 360 градусов без смены огневой позиции. Самоходка получила автомат заряжания с ёмкостью возимого боекомплекта в 40 выстрелов. Артиллерийская система совместима с современными типами боеприпасов, включая нарезные артиллерийские снаряды и мины калибра 120 миллиметра. Способность "Лотоса" работать в качестве миномёта и гаубицы значительно повышает его эксплуатационную функциональность.

Army Recognition отмечает технологические достижения, реализованные в САУ "Лотос". Это автоматизированная система наведения, механизированная система хранения боекомплекта, упрощающая перезарядку, и усиленная броня, которая повышает защищённость экипажа. Гидропневматическая подвеска машины обеспечивает устойчивость и точность на различных рельефах местности, а её 450-сильный дизельный двигатель обеспечивает максимальную скорость 70 км/ч и запас хода в 500 километров по топливу. Кроме того, амфибийные возможности и совместимость с самолётами Ил-76 ВКС России подчёркивают стратегическую мобильность САУ 2С42 "Лотос".