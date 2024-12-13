После исполнения контракта в распоряжении чешской армии будет 42 таких танка.

Основные боевые танки Leopard 2A4 чешской армии. Фото: Министерство обороны Чехии

Чехия заключила с немецким оборонным концерном Rheinmetall контракт на поставку 14 основных боевых танков Leopard 2A4. Стоимость контракта составляет 161 миллион евро (169 миллионов долларов). Об этом сообщает Defense Post.

Танки будут взяты из бывших швейцарских запасов и переоборудованы под требования армии Чехии. Контракт также включает пакет услуг по логистике и боеприпасы, которые должны быть поставлены к концу 2026 года.

По данным Defense Post, заключение контракта знаменует собой завершение перевооружения 73-го бронетанкового батальона чешской армии с танков советского образца на немецкие. В настоящее время подразделение пока ещё имеет на вооружении Т-72М4, которые находятся в эксплуатации с 1970-х годов.

Основной боевой танк Leopard 2A4 разработан с учетом повышения защиты экипажа и эксплуатационной универсальности. Пассивная броня обеспечивает защиту от таких угроз как мины, самодельные взрывные устройства и ручное противотанковое оружие.

Рабочее место механика-водителя оборудовано системой ночного видения, сочетающей тепловизионное изображение и функцию усиления изображения при слабом освещении для обзора как вперёд, так и назад. Новый интерфейс улучшает манёвренность танка, а дизельный двигатель MTU позволяет ему развивать скорость более 70 км/ч.

Как отмечает Defense Post, после перевооружения чешская армия будет располагать парком из 42 основных боевых танков Leopard 2A4 производства Германии. Последний подписанный контракт дополняет соглашение между официальной Прагой и концерном Rheinmetall от 2022 года. В рамках этой сделки Чехия получила танки Leopard 2A4 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Buffel взамен советских танков, переданных Украине.

Что-то дороговато Праге обошлись эти танки. Средняя стоимость бывшего в употреблении Leopard 2A4 составляет 11,5 миллиона евро. Это дороже, чем американский Abrams или южнокорейский K2 Black Panther. Даже с учётом логистики и стоимости боеприпасов всё равно дорого.