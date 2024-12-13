В ближайшие десять лет ежегодно будет проводится по два таких пуска.

Пуск ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA с базы ПРО на Гуаме. Фото: Министерство обороны США

Агентство по противоракетной обороне США (MDA) в партнерстве с оборонным гигантом Lockheed Martin успешно осуществило свой первый в истории заатмосферный перехват баллистической ракеты с использованием системы Aegis Guam (AGS). Об этом сообщает Defense Post.

Испытания проводились на авиабазе Андерсен ВВС США, остров Гуам, включали обнаружение и сопровождение системой ПВО цели на средней дальности с помощью встроенного радара AN/TPY-6. После того как цель была обнаружена система Aegis Guam произвела пуск ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA из вертикального пуска. Ракета осуществила точный перехват цели над океаном.

Согласно данным фирмы Lockheed Martin, перехват был заатмосферным. Цель, вероятно, находилась в самой высокой точке траектории полёта.

"Это испытание позволило лучше понять способность системы противоракетной обороны противостоять угрозам в реалистичных условиях. Предварительный анализ указывает на значительный шаг вперед в усилиях MDA по защите США и их союзников от возникающих ракетных угроз", – заявили в компании.

Defense Post сообщает, что остров Гуам на протяжении длительного времени является важнейшим элементом "оборонной" стратегии Соединённых Штатов, выступая в качестве передовой базы со времён Второй мировой войны. Близость к Азии делает его стратегическим форпостом и потенциальным военным центром в случае крупномасштабного конфликта в регионе. В настоящее время Вашингтон усиливает оборону острова в связи с ростом напряжённости в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.

Как заявил американским профильным СМИ Том Карако, эксперт по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований, система обороны Гуама объединит несколько независимых систем управления огнём в единое целое. Этот комплекс будет способен справляться со сложными атаками с воздуха и ракетными угрозами.

По данным Defense Post, MDA планирует в течение следующего десятилетия проводить до двух лётных испытаний системы AGS ежегодно с целью дальнейшего развития и совершенствования системы.