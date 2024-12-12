Если верить официальным заявлениям, то британцы делают определённые успехи в разработке нетрадиционных видов оружия.

Лазерная установка, смонтированная на бронированном грузовике Wolfhound. Фото: Министерство обороны Великобритании

Армия Великобритании в ходе боевых стрельб успешно продемонстрировала способность своего нового высокоэнергетического лазерного оружия нейтрализовывать многочисленные угрозы со стороны беспилотников. Об этом сообщает Defense Post.

Оружие, установленное на колёсном бронетранспортёре Wolfhound ("Волкодав"), использовало мощные световые лучи инфракрасного диапазона для уничтожения десятков квадрокоптеров, которые находились на различных расстояниях и высотах. При работе установки использовались усовершенствованные датчики и системы слежения, чтобы гарантировать высочайшую точность каждого удара.

Согласно данным британского военного ведомства, оружие направленной энергии достигло 100% эффективности поражения маневрирующих беспилотников. Оно также продемонстрировало свою способность быстро уничтожать одну цель и захватывать следующую.

"Каждый наш опыт убирал дрон с неба. Хотя мы тестировали различные расстояния, скорости и высоты, одно оставалось неизменным – насколько быстро можно вывести дрон из строя", – сказал менеджер по испытаниям Мэтью Андерсон.

По данным Defense Post, высокоэнергетическое лазерное оружие, разработанное консорциумом во главе с Raytheon UK, способно уничтожать беспилотники, вертолёты и другие низколетящие воздушные угрозы. В отличие от традиционных видов вооружения, лазерное оружие использует направленную энергию, поэтому имеет практически неограниченный "боекомплект". Это делает его отличной экономически эффективной альтернативой обычным зенитным ракетам, стоимость которых может достигать сотен тысяч долларов.

"Это все еще новая технология, но мир изменился, и мы видим большее использование дронов в боевом пространстве. Поэтому требуется более экономически эффективное решение для защиты наших войск", – сказал Стивен Уоллер, руководитель группы направленной энергии в Defence Equipment & Support.

В 2021 году Великобритания объявила об установке высокоэнергетического лазерного оружия на бронемашину Wolfhound. Такой шаг был предпринят для оценки совместимости двух платформ и их потенциальных тактических преимуществ для британской армии. Wolfhound – это трёхосная тактическая машина поддержки, спроектированная для повышенной защиты перевозимого груза. Заявлено, что сочетание бронированной машины и лазерного оружия повышает как мобильность, так и дальность действия, позволяя британским войскам более эффективно достигать районов с высоким уровнем опасности.