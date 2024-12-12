Дональд Туск призвал прекратить спекуляции на тему потенциального присутствия иностранных войск на территории Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции в Варшаве. Фото: Polsat NewsПремьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что Варшава не собирается отправлять свой контингент на Украину на фоне предположений о том, что страны Запада могут ввести свои войска на территорию страны в случае достижения соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает Reuters.

Туск выступал вместе с президентом Франции Макроном, который находился с визитом в Варшаве. Политики заявили, что идея отправки европейских войск на Украину, если между Украиной и Россией будет достигнуто соглашение о прекращении огня и мире, находится в повестке дня.

"Чтобы пресечь спекуляции о возможном присутствии той или иной страны на Украине после достижения перемирия... решения относительно Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Пока мы не планируем таких действий", – сказал Туск.

В свою очередь президент Франции Макрон заявил, что Украина должна сама принимать решение, на какие уступки она готова пойти ради достижения мира. Но для обеспечения безопасности народы континента должны "взять на себя ответственность".

"У нас одинаковое желание сказать украинцам, что... никто не может обсуждать от их имени уступки, которые необходимо сделать. Вопросы, которые необходимо поднять, это дело самих украинцев, но без европейцев в Европе нет безопасности", – заявил президент Франции в ходе пресс-конференции.

Reuters пишет, что страны Европы стремятся продемонстрировать Трампу, который вступит в должность президента США 20 января 2025 года, что они готовы взять на себя долю ответственности по прекращению конфликта, продолжающегося уже почти три года.

Необходимо отметить, что премьер-министр Польши немного лукавил, когда заявил, что его страна не будет отправлять своих военных на территорию Украины. Просто по той причине, что они давно уже там под видом всевозможных инструкторов и "добровольцев". Присутствие поляков в зоне конфликта давно стало секретом Полишинеля.