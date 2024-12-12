Прибалтика традиционно в своём репертуаре. Снова "страшилки" о планах России.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила 11 декабря, что большая расходов Соединённых Штатов на оборону Запада "несправедлива" по отношению к Вашингтону. Именно поэтому Европе необходимо активизировать усилия и укрепить свою военную промышленность, чтобы "сдерживать" Россию и Китай. Об этом сообщает Reuters.

"Европа должна взять на себя свою долю в плане взносов на оборону. Несправедливо, что взносы Соединенных Штатов по-прежнему столь непропорционально велики", –сказала Шакалиене в интервью на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.

Агентство отмечает, что комментарий главы военного ведомства Литвы перекликается с замечаниями членов новой администрации избранного президента США Трампа. Также Шакалиене похвалила "жёсткий подход" к политике кандидата на пост министра обороны США Пита Хегсета. Она отметила, что ей нравятся некоторые мысли и идеи выдвиженца Трампа, которые делают его "очень крутым".

По мнению Шакалиене, "нерешительность, слабость и компромиссность западного мира" стали причиной того, что у него возникли проблемы с закупкой миллиона снарядов для Украины. Министр обороны прибалтийской республики пообещала, что её страна сохранит расходы на оборону на уровне 3,5% от ВВП в 2025 году и сказала, что впоследствии они могут вырасти до 5%.

Выступая по видеосвязи из Вильнюса, политик заявила о том, что изменения в экономике России являются свидетельством наличия у неё военных амбиций. По версии Шакалиене, заморозка продолжающегося конфликта может привести к тому, что Россия сможет еще лучше подготовиться к новым военным действиям.

"Потому что они не просто так трансформировали свою экономику из экономики мирного времени в военную, а Украина – недостаточная причина для таких масштабных изменений", — добавила она.

По мнению Довиле Шакалиене, аргументом в пользу дальнейшего участия США в европейских делах является то, что им будет нужна поддержка Европы в конфронтации с Китаем. Поэтому если Европа "пострадает" от России, то это станет причиной плохих последствий для Штатов.