Просто в Брюсселе уже ничего нового придумать не смогли.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Olivier Matthys / AP Photo

Представители стран Европейского союза согласовали очередной, 15-й по счёту, пакет санкций против России. Ограничительные меры направлены против её теневого танкерного флота и китайских компаний, производящих беспилотники для Москвы. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает агентство Reuters.

Представительство Венгрии сообщило в эфире X, что санкции будут направлены против танкеров третьих стран, "поддерживающих" конфликт на Украине. В санкционный список добавлено большое количество физических лиц и организаций.

Reuters cсообщает, что санкции не будут приняты до тех пор, пока главы МИД стран Евросоюза не одобрят пакет ограничительных мер в понедельник, 16 декабря. Сообщается, что новый пакет содержит продление на полгода разрешения для Чехии на импорт российской нефти, которая поступает в страну в основном через Словакию.

"Я приветствую принятие нашего 15-го пакета санкций, нацеленного, в частности, на теневой флот России", – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным Reuters, новый пакет санкций скорее всего будет принят 16 декабря. Он будет направлен против 30 организаций, более 50 физических лиц и 45 танкеров.