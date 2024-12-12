В цвета ВСУ перекрашены только 7 самолётов, они и летают для перехвата российских беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Фото: Воздушные силы Украины

Долгое время Зеленский выпрашивал у коллективного Запада истребители F-16 американского производства. В конце концов требования Киева были удовлетворены. Первые самолёты данного типа появились на Украине в конце августа 2024 года. Один из них был потерян вместе с лётчиком. Как сообщается, произошло это в ходе отражения российской ракетной атаки. Недавно Зеленский заявил, что Дания передала Украине вторую партию F-16.

В связи с тем, что эти истребители не принимают участие в боевых действиях, возникает закономерный вопрос, где остальные самолёты этого типа, переданные Киеву? Ответ дал телеграм-канал "Рыбарь".

Как говорится в публикации канала, отношение поляков и украинских властей в военном плане по-прежнему остаются крепкими. Таких поставок вооружения и военной техники, как были в начале СВО, уже нет. Но Польша снабжает ВСУ дронами, а также деталями для безэкипажных катеров (БЭКов).

Касательно истребителей F-16, переданных Западом Украине. "Рыбарь" пишет, что на авиабазе Миньск-Мазовецки к востоку от Варшавы находятся 16 истребителей F-16. Из них уже 7 перекрашены под ВСУ. Эти истребители летают на Украину для борьбы с российскими дронами. Ещё 9 самолётов – 6 машин, переданных Нидерландами, и 3 датских F-16, перелетевшие на днях, готовят к эксплуатации.

Таким образом, в распоряжении Воздушных сил Украины имеется 16 самолётов данного типа. Они дислоцированы в Польше. Но летают пока только 7. После выполнения задач эти истребители возвращаются на польский аэродром.

Кроме того, телеграм-канал "Рыбарь" отмечает, что на авиабазе Фетешти в Румынии находятся 18 истребителей F-16 ВВС Нидерландов. На этой авиабазе проводится подготовка украинских пилотов. До недавнего времени голландских самолётов было всего 6 единиц, но затем их количество было увеличено.

Таким образом, в распоряжении Воздушных сил ВСУ сейчас имеется 34 истребителя F-16. Это к вопросу о возможных переговорах в начале 2025 года. "Рыбарь" отмечает, что ВСУ готовятся прямо к противоположному.



