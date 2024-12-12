В первую очередь улучшаться характеристики малозаметности.

Визуализация Су-57 с новыми двигателями

Западные эксперты и аналитики всегда пристально следят за российскими оружейными новинками. Особый интерес они проявляют в отношении истребителя пятого поколения Су-57, который уже выпускается серийной и поступает на вооружение строевых частей ВКС России. Кстати, ранее эти иностранные эксперты и аналитики заявляли, что Су-57 – это вовсе и не пятое поколение, а всего лишь переходная машина. Только после неоднократного применения истребителя в ходе боевых действий на Украине точка зрения представителей Запада кардинально изменилась.

Очередная публикация, посвящённая Су-57 вышла на страницах профильного ресурса Military Watch (MW).

Издание обратило внимание на то, что недавно были опубликованы изображения российского самолёта с новым двигателем АЛ-51Ф-1 ("Изделие 30"), оснащённого плоским соплом. Один такой двигатель установлен на втором лётном прототипе Су-57. Отмечено, что хотя изображения АЛ-51Ф-1 публиковались и ранее, фото двигателя с предполагаемой окончательной конфигурацией сопла было опубликовано впервые.

Подтверждение того, что разработка двигателя нового этапа достигла стадии продвинутых испытаний может свидетельствовать о том, что прогнозы российских источников о принятии АЛ-51Ф-1 в эксплуатацию до 2027 года, являются достоверными.

Cу-57 с двигателем АЛ-51Ф-1. Источник фото: theaviationist.com

Истребитель Су-57 поступил на вооружение в 2020 году [по данным MW, на самом деле принятие на вооружение состоялось в 2022 году, прим.]. В настоящее время самолет использует двигатель АЛ-41Ф-1, производную от АЛ-41Ф-1С, который в настоящее время установлен на истребителе Су-35 поколения 4++. Истребители Су-57 с двигателями АЛ-51Ф-1, а также обладающие рядом других усовершенствований, согласно сообщениям российских СМИ от 2021 года, должны заменить в серийном производстве базовый вариант с 2025 года. Улучшенный вариант истребителя должен получить обозначение Су-57М.

Предполагается, что интеграция двигателя АЛ-51Ф-1 улучшит малозаметность самолёта, облегчит суперкрейсерский полет [на сверхзвуке без включения форсажа, прим.], снизит эксплуатационные расходы и потребности в обслуживании, увеличит мощность бортовых подсистем, таких как радары, и значительно улучшит дальность полёта и все аспекты лётных характеристик.

Эксперты Military Watch предполагают, что новый двигатель обеспечит Су-57 самый высокий уровень тяги среди всех истребителей в мире, находящихся на вооружении. Хотя не исключено, что российский самолёт по тяге будет вторым после китайского J-20, поскольку Китай намеревается интегрировать на свой истребитель двигатели следующего поколения WS-15.

Оснащение Су-57 двигателем АЛ-51Ф-1 с плоским соплом позволит минимизировать эффективную площадь рассеивания самолёта в задней проекции. Соответственно, характеристики скрытности российской машины существенно возрастут. При этом ранее сообщалось о новых воздухозаборниках и новых радиопоглощающих материалах в конструкции планера.

ВКС России продемонстрировали высокую уверенность в возможностях малозаметности Су-57 и развернули истребители для интенсивных боевых действий на театре с высокой концентрацией средств ПВО Украины.

Military Watch отмечает, что Россия в своей программе истребителя пятого поколения отдала приоритет сокращению потребностей в обслуживании и эксплуатационных расходов, чтобы избежать очень низких показателей доступности, которые преследуют американские истребители-невидимки F-22 и F-35. Одним из инструментов, при помощи которого это было достигнуто, стало снижение зависимости от радиопоглощающих покрытий. Россия стала использовать инновационные решения, среди которых применение в конструкции самолёта радиопоглащающего стекловолокна.

В отличие от американских истребителей-невидимок, эксплуатация которых неизменно обходится гораздо дороже, чем у их предшественников четвёртого поколения, такой подход позволяет Су-57 потенциально достичь более низких эксплуатационных расходов, чем у его прямого предшественника истребителя Су-27 советского производства. Эксперты Military Watch резюмируют, что реализация такого подхода позволит России перевести свою боевую авиацию на пятое поколения без существенного увеличения финансирования либо без сокращения количества истребителей.